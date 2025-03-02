Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут переносить опасные заболевания, такие как энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз. Они представляют угрозу не только для людей, но и для животных. Определить, заражён ли паразит, можно только в лабораторных условиях, поэтому при любом укусе следует быть осторожным.
Клещи активны с ранней весны до осени, особенно в апреле и конце августа. Они прячутся в траве, кустах и опавшей листве. Чтобы их обнаружить, возьмите белую ткань, например, простыню, прикрепите к палке и проведите ею по растительности. Если клещи есть, они останутся на ткани.
Для борьбы с клещами используют акарициды — специальные препараты, уничтожающие паразитов и их яйца. Они содержат активные вещества, такие как фентион и циперметрин.
Как применять:
Лучше всего проводить две обработки за сезон:
Некоторые растения выделяют вещества, отпугивающие клещей. Например, персидская и далматская ромашки содержат природный инсектицид пиретрин. Высадите их по периметру участка и вблизи зон отдыха.
Также можно использовать эфирные масла лаванды, герани и цитронеллы. Разведите несколько капель масла в воде и опрыскайте траву.
Клещи́ — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
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