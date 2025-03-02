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Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

2:35
Садоводство

Клещи могут переносить опасные заболевания, такие как энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз. Они представляют угрозу не только для людей, но и для животных. Определить, заражён ли паразит, можно только в лабораторных условиях, поэтому при любом укусе следует быть осторожным.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Как проверить, есть ли клещи на участке

Клещи активны с ранней весны до осени, особенно в апреле и конце августа. Они прячутся в траве, кустах и опавшей листве. Чтобы их обнаружить, возьмите белую ткань, например, простыню, прикрепите к палке и проведите ею по растительности. Если клещи есть, они останутся на ткани.

Как подготовить участок

  • Регулярно убирайте мусор, опавшую листву и сухие ветки.
  • Косите траву и прореживайте кустарники, чтобы не допустить густых зарослей.
  • Избавьтесь от грызунов, которые могут переносить клещей.
  • Обрабатывайте участок одновременно с соседями, чтобы избежать повторного заражения.

Чем обрабатывать участок

Для борьбы с клещами используют акарициды — специальные препараты, уничтожающие паразитов и их яйца. Они содержат активные вещества, такие как фентион и циперметрин.

Как применять:

  1. Наденьте защитную одежду, перчатки и респиратор.
  2. Разведите препарат в соответствии с инструкцией.
  3. Используйте садовый опрыскиватель, обработайте траву, кустарники, заборы, дорожки и зону отдыха.
  4. В течение 3-6 часов после обработки не посещайте участок.

Лучше всего проводить две обработки за сезон:

  • Первая — весной после таяния снега.
  • Вторая — в августе, когда активность клещей возрастает.

Натуральные способы борьбы

Некоторые растения выделяют вещества, отпугивающие клещей. Например, персидская и далматская ромашки содержат природный инсектицид пиретрин. Высадите их по периметру участка и вблизи зон отдыха.

Также можно использовать эфирные масла лаванды, герани и цитронеллы. Разведите несколько капель масла в воде и опрыскайте траву.

Как защититься от укусов клещей

  • Надевайте закрытую одежду, заправляйте брюки в носки.
  • Используйте репелленты, особенно при прогулках по высокой траве.
  • После работы в саду тщательно осматривайте тело и волосы.

Уточнения

Клещи́ подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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