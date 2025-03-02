Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клещи могут переносить опасные заболевания, такие как энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз. Они представляют угрозу не только для людей, но и для животных. Определить, заражён ли паразит, можно только в лабораторных условиях, поэтому при любом укусе следует быть осторожным.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Как проверить, есть ли клещи на участке

Клещи активны с ранней весны до осени, особенно в апреле и конце августа. Они прячутся в траве, кустах и опавшей листве. Чтобы их обнаружить, возьмите белую ткань, например, простыню, прикрепите к палке и проведите ею по растительности. Если клещи есть, они останутся на ткани.

Как подготовить участок

Регулярно убирайте мусор, опавшую листву и сухие ветки.

Косите траву и прореживайте кустарники, чтобы не допустить густых зарослей.

Избавьтесь от грызунов, которые могут переносить клещей.

Обрабатывайте участок одновременно с соседями, чтобы избежать повторного заражения.

Чем обрабатывать участок

Для борьбы с клещами используют акарициды — специальные препараты, уничтожающие паразитов и их яйца. Они содержат активные вещества, такие как фентион и циперметрин.

Как применять:

Наденьте защитную одежду, перчатки и респиратор. Разведите препарат в соответствии с инструкцией. Используйте садовый опрыскиватель, обработайте траву, кустарники, заборы, дорожки и зону отдыха. В течение 3-6 часов после обработки не посещайте участок.

Лучше всего проводить две обработки за сезон:

Первая — весной после таяния снега.

Вторая — в августе, когда активность клещей возрастает.

Натуральные способы борьбы

Некоторые растения выделяют вещества, отпугивающие клещей. Например, персидская и далматская ромашки содержат природный инсектицид пиретрин. Высадите их по периметру участка и вблизи зон отдыха.

Также можно использовать эфирные масла лаванды, герани и цитронеллы. Разведите несколько капель масла в воде и опрыскайте траву.

Как защититься от укусов клещей

Надевайте закрытую одежду, заправляйте брюки в носки.

Используйте репелленты, особенно при прогулках по высокой траве.

После работы в саду тщательно осматривайте тело и волосы.

Уточнения

Клещи́ — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.



