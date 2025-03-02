Сделал компостную яму — теперь грядки благодарят меня урожаем

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компост — это не только удобрение для сада, но и эффективный способ утилизации органических отходов. Мы расскажем, как организовать компостную яму и ускорить процесс разложения.

Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компост

Когда лучше закладывать компост

Компост можно закладывать в любое время года, но лучше всего начинать весной или осенью, когда в почве достаточно влаги, а температура благоприятна для разложения. Летом органика быстро перегревается и может пересыхать, а зимой процесс значительно замедляется.

Что можно и нельзя добавлять в компост

Для качественного компоста важно чередовать органические отходы двух типов. К первой категории относятся зелёные, или влажные, компоненты: свежая трава, сорняки, очистки овощей и фруктов, кофейная гуща. Вторая группа — коричневые (сухие) отходы: опавшие листья, солома, измельчённые ветки, бумага без краски.

Не стоит добавлять в компост мясо, рыбу, молочные продукты, жиры, цитрусовые, кости и сорняки с семенами, а также растения, заражённые грибком или вредителями.

Как сделать компостную яму

Можно использовать разные конструкции, каждая из которых имеет свои преимущества.

1. Компостная яма в земле

Самый простой вариант. Достаточно вырыть углубление размером 1x1 м и глубиной около 60 см. Минусы — медленный процесс разложения и возможное скопление воды.

2. Компостная яма из сетки

Металлическую сетку сворачивают в цилиндр, внутрь укладывают органику. Для защиты от ветра и пересыхания можно использовать агроволокно. Такой компостник хорошо вентилируется и занимает мало места.

3. Компостная яма из жердей

Деревянные жерди укладывают в форме брёвен избы и соединяют саморезами. Это долговечный и экологичный вариант, но его нужно регулярно заполнять.

4. Компостная яма из шифера

Шиферные листы вкапывают в землю, соединяя их деревянными рейками. Такая конструкция хорошо держит тепло, но не пропускает воздух, поэтому потребуется периодически перемешивать содержимое.

5. Компостная яма из поддонов

Старые поддоны можно использовать для создания многоразового компостника. Деревянные стенки обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, а съёмные передние панели облегчают извлечение готового удобрения.

6. Компостная яма из досок

Простая в изготовлении конструкция, которая хорошо смотрится на участке. Доски соединяют в виде ящика, делая перегородки для нескольких секций. Такой вариант удобен, если нужно организовать постоянное место для компостирования.

Как ускорить процесс разложения

Для быстрого созревания компоста важно поддерживать баланс влажности и аэрации. Раз в две недели содержимое ямы нужно перемешивать вилами. В сухую погоду можно увлажнять кучу, добавлять компостные ускорители или настои трав.

Когда компост готов

Созревший компост имеет рыхлую структуру, тёмно-коричневый цвет и приятный запах влажной земли. Обычно на его приготовление уходит от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от условий.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.



