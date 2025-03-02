Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, когда нож в машине превращается в оружие, а вы — в потенциального преступника
Латте без кофемашины — вот как его сделать правильно
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Волшебная методика для лёгкого похудения за месяц: её придумала спортсменка из США
Пять свадебных аксессуаров, которые точно испортят ваш идеальный образ невесты
Цифровая маркировка: как новые законы повлияют на покупку одежды
Российские технологии против санкций: создан аналог силикагеля
Ремонт от застройщика без сюрпризов: что изменится после введения новых стандартов
За кулисами шоу-бизнеса: как Жасмин зарабатывает миллионы, выступая для избранных

Сделал компостную яму — теперь грядки благодарят меня урожаем

3:34
Садоводство

Компост — это не только удобрение для сада, но и эффективный способ утилизации органических отходов. Мы расскажем, как организовать компостную яму и ускорить процесс разложения.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компост

Когда лучше закладывать компост

Компост можно закладывать в любое время года, но лучше всего начинать весной или осенью, когда в почве достаточно влаги, а температура благоприятна для разложения. Летом органика быстро перегревается и может пересыхать, а зимой процесс значительно замедляется.

Что можно и нельзя добавлять в компост

Для качественного компоста важно чередовать органические отходы двух типов. К первой категории относятся зелёные, или влажные, компоненты: свежая трава, сорняки, очистки овощей и фруктов, кофейная гуща. Вторая группа — коричневые (сухие) отходы: опавшие листья, солома, измельчённые ветки, бумага без краски.

Не стоит добавлять в компост мясо, рыбу, молочные продукты, жиры, цитрусовые, кости и сорняки с семенами, а также растения, заражённые грибком или вредителями.

Как сделать компостную яму

Можно использовать разные конструкции, каждая из которых имеет свои преимущества.

1. Компостная яма в земле
Самый простой вариант. Достаточно вырыть углубление размером 1x1 м и глубиной около 60 см. Минусы — медленный процесс разложения и возможное скопление воды.

2. Компостная яма из сетки
Металлическую сетку сворачивают в цилиндр, внутрь укладывают органику. Для защиты от ветра и пересыхания можно использовать агроволокно. Такой компостник хорошо вентилируется и занимает мало места.

3. Компостная яма из жердей
Деревянные жерди укладывают в форме брёвен избы и соединяют саморезами. Это долговечный и экологичный вариант, но его нужно регулярно заполнять.

4. Компостная яма из шифера
Шиферные листы вкапывают в землю, соединяя их деревянными рейками. Такая конструкция хорошо держит тепло, но не пропускает воздух, поэтому потребуется периодически перемешивать содержимое.

5. Компостная яма из поддонов
Старые поддоны можно использовать для создания многоразового компостника. Деревянные стенки обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, а съёмные передние панели облегчают извлечение готового удобрения.

6. Компостная яма из досок
Простая в изготовлении конструкция, которая хорошо смотрится на участке. Доски соединяют в виде ящика, делая перегородки для нескольких секций. Такой вариант удобен, если нужно организовать постоянное место для компостирования.

Как ускорить процесс разложения

Для быстрого созревания компоста важно поддерживать баланс влажности и аэрации. Раз в две недели содержимое ямы нужно перемешивать вилами. В сухую погоду можно увлажнять кучу, добавлять компостные ускорители или настои трав.

Когда компост готов

Созревший компост имеет рыхлую структуру, тёмно-коричневый цвет и приятный запах влажной земли. Обычно на его приготовление уходит от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от условий.

Уточнения

Компо́ст  — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
Латте без кофемашины — вот как его сделать правильно
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Волшебная методика для лёгкого похудения за месяц: её придумала спортсменка из США
Пять свадебных аксессуаров, которые точно испортят ваш идеальный образ невесты
Цифровая маркировка: как новые законы повлияют на покупку одежды
Российские технологии против санкций: создан аналог силикагеля
Ремонт от застройщика без сюрпризов: что изменится после введения новых стандартов
За кулисами шоу-бизнеса: как Жасмин зарабатывает миллионы, выступая для избранных
Сделал компостную яму — теперь грядки благодарят меня урожаем
Ваш кот бойкотирует лоток? Разбираемся, почему он решил объявить вам туалетную войну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.