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Газон, который не стыдно показать друзьям — без проплешин и сорняков

3:25
Садоводство

Хотите ровный, зелёный газон без проплешин и сорняков? Тогда придётся немного потрудиться. Правильный посев и регулярный уход помогут вам получить безупречную лужайку. Разбираем пошагово: когда сажать, какие семена выбрать, как подготовить почву и как ухаживать за газоном после посадки.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Когда сеять газонную траву

Посадить газон можно с весны до осени, но лучший период — весна. В это время почва хорошо напитана влагой, а температура ещё не слишком высокая, что создаёт идеальные условия для прорастания. В средней полосе оптимально начинать работы с апреля, на севере — с мая.

Летом газон тоже можно посадить, но придётся часто поливать, особенно если это июль. Осенняя посадка возможна в сентябре-октябре, главное — успеть до того, как температура опустится ниже +8°C.

Как выбрать семена

Газонные смеси отличаются по составу и предназначению.

Перед покупкой определитесь, каким должен быть ваш газон:

  • Спортивный газон — устойчив к нагрузкам, быстро отрастает, требует частого скашивания.
  • Партерный газон — декоративный, густой и ярко-зелёный, но капризный: требует много света, влаги и аккуратного ухода.
  • Карликовый газон — состоит из низкорослых трав, реже нуждается в стрижке, но легко вытаптывается.
  • Теневой газон — подходит для затемнённых участков, медленно растёт, но требует минимального ухода.

Как подготовить участок

  1. Удалите сорняки. Маленькие участки можно прополоть вручную, для больших — используйте гербициды сплошного действия ("Раундап", "Торнадо").
  2. Расчистите территорию. Уберите камни, мусор, старые корни и пни.
  3. Перекопайте почву. Глубина — 15-20 см. Если грунт тяжёлый, добавьте торф, если слишком песчаный — чернозём.
  4. Разровняйте и утрамбуйте. Используйте каток или виброплиту, чтобы семена не проваливались в рыхлую почву.

Как посеять газон

  1. Посев проводится крест-накрест: сначала семена распределяют вдоль, затем — поперёк участка.
  2. Засыпьте семена в ручную сеялку или разбрасывайте их вручную.
  3. Лёгкими движениями грабель заделайте семена в почву на 0,5-1 см.
  4. Хорошо пролейте газон водой с помощью шланга с насадкой-рассеивателем или оросителей.

Как ухаживать за газоном после посева

  • Полив. Первые две недели поддерживайте почву влажной, поливайте ежедневно. В жару — дважды в день.
  • Стрижка. Первый покос проводят, когда трава вырастет до 15 см. Оптимальная высота газона — 5-10 см. Косить рекомендуется раз в неделю.
  • Подкормка. Весной и летом вносят азотные удобрения для быстрого роста, осенью — фосфорно-калийные для укрепления корней.
  • Борьба с сорняками. Если сорняков мало, их удаляют вручную, при сильном засорении используют селективные гербициды.

Теперь ваш газон будет выглядеть как на картинке — ровным, густым и зелёным!

Уточнения

Газо́н — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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