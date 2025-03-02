Газон, который не стыдно показать друзьям — без проплешин и сорняков

Хотите ровный, зелёный газон без проплешин и сорняков? Тогда придётся немного потрудиться. Правильный посев и регулярный уход помогут вам получить безупречную лужайку. Разбираем пошагово: когда сажать, какие семена выбрать, как подготовить почву и как ухаживать за газоном после посадки.
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад
Когда сеять газонную траву
Посадить газон можно с весны до осени, но лучший период — весна. В это время почва хорошо напитана влагой, а температура ещё не слишком высокая, что создаёт идеальные условия для прорастания. В средней полосе оптимально начинать работы с апреля, на севере — с мая.
Летом газон тоже можно посадить, но придётся часто поливать, особенно если это июль. Осенняя посадка возможна в сентябре-октябре, главное — успеть до того, как температура опустится ниже +8°C.
Как выбрать семена
Газонные смеси отличаются по составу и предназначению.
Перед покупкой определитесь, каким должен быть ваш газон:
Спортивный газон — устойчив к нагрузкам, быстро отрастает, требует частого скашивания.
Партерный газон — декоративный, густой и ярко-зелёный, но капризный: требует много света, влаги и аккуратного ухода.
Карликовый газон — состоит из низкорослых трав, реже нуждается в стрижке, но легко вытаптывается.
Теневой газон — подходит для затемнённых участков, медленно растёт, но требует минимального ухода.
Как подготовить участок
Удалите сорняки. Маленькие участки можно прополоть вручную, для больших — используйте гербициды сплошного действия ("Раундап", "Торнадо").
Расчистите территорию. Уберите камни, мусор, старые корни и пни.
Перекопайте почву. Глубина — 15-20 см. Если грунт тяжёлый, добавьте торф, если слишком песчаный — чернозём.
Разровняйте и утрамбуйте. Используйте каток или виброплиту, чтобы семена не проваливались в рыхлую почву.
Как посеять газон
Посев проводится крест-накрест: сначала семена распределяют вдоль, затем — поперёк участка.
Засыпьте семена в ручную сеялку или разбрасывайте их вручную.
Лёгкими движениями грабель заделайте семена в почву на 0,5-1 см.
Хорошо пролейте газон водой с помощью шланга с насадкой-рассеивателем или оросителей.
Как ухаживать за газоном после посева
Полив. Первые две недели поддерживайте почву влажной, поливайте ежедневно. В жару — дважды в день.
Стрижка. Первый покос проводят, когда трава вырастет до 15 см. Оптимальная высота газона — 5-10 см. Косить рекомендуется раз в неделю.
Подкормка. Весной и летом вносят азотные удобрения для быстрого роста, осенью — фосфорно-калийные для укрепления корней.
Борьба с сорняками. Если сорняков мало, их удаляют вручную, при сильном засорении используют селективные гербициды.
Теперь ваш газон будет выглядеть как на картинке — ровным, густым и зелёным!
Уточнения
Газо́н — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).