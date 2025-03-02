Болезнь растений, о которой не говорят, но из-за неё плачут садоводы

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грибковая инфекция может оставить ваш сад без листвы и цветов. Чёрная пятнистость поражает розы, фруктовые деревья и кустарники, а если не принять меры, болезнь быстро распространится по всему участку. Разбираемся, как защитить растения и какие средства работают лучше всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Smartse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Груша

Как распознать чёрную пятнистость и чем она опасна

Чёрные или тёмно-коричневые пятна с размытыми краями на листьях — первый признак инфекции. Со временем поражённые листья желтеют, засыхают и опадают. Если болезнь запустить, кустарники и деревья останутся практически голыми, что сильно ослабит их иммунитет. Иногда грибок затрагивает не только листву, но и стебли.

Больше всего от чёрной пятнистости страдают розы, шиповник и некоторые плодовые культуры. Болезнь можно заметить и на жимолости, винограде, клёне, иве, тополе и даже грецком орехе.

Как не допустить распространения грибка

Чтобы инфекция не захватила весь сад, важно действовать быстро:

Удаляйте поражённые листья и побеги, а затем сжигайте их. Грибок зимует в остатках растений, а с приходом весны снова атакует.

Используйте продезинфицированные инструменты. Секатор и ножницы стоит протирать спиртовым раствором перед каждым кустом, чтобы не перенести инфекцию.

Следите за чистотой на участке. Убирайте опавшие листья, сорняки и сухие ветки.

Если болезнь появилась хотя бы на одном растении, обработку проводят по всему саду. Грибок может распространяться незаметно.

Опрыскивайте растения утром или вечером. Под палящим солнцем капли жидкости могут вызвать ожоги на листьях.

Чем обработать растения от чёрной пятнистости

1. Йодовый раствор

Отличный вариант для профилактики и лечения на ранних стадиях. Разведите 5 мл йода в 2 литрах воды и обработайте растения, не забывая про почву вокруг. Повторяйте процедуру раз в 7-12 дней до полного исчезновения пятен.

2. Железный купорос

Это средство используют в начале весны, пока почки ещё не распустились, или осенью, когда растения сбрасывают листву. Железный купорос уничтожает грибок и предотвращает заражение на следующий сезон.

Разведите 300 г порошка в 1 литре горячей воды (45-50 ℃), затем долейте холодную воду, доведя объём до 10 литров. Обработайте кусты и почву вокруг них.

3. Фунгициды

Самый эффективный способ борьбы с чёрной пятнистостью — специальные противогрибковые препараты.

Химические средства: "Манкоцеб", "Трайдекс", "Скор", "Топаз", "Квадрис", "Абига-Пик", "Раёк". Они действуют быстро, но требуют осторожного применения.

"Манкоцеб", "Трайдекс", "Скор", "Топаз", "Квадрис", "Абига-Пик", "Раёк". Они действуют быстро, но требуют осторожного применения. Биологические препараты: "Фитоспорин", "Гамаир", "Фитолавин", "Бактофит". Эти средства менее агрессивны, но обработку придётся повторять несколько раз.

Готовьте раствор по инструкции и опрыскивайте растения дважды с интервалом 7-12 дней.