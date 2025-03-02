Болезнь растений, о которой не говорят, но из-за неё плачут садоводы

Грибковая инфекция может оставить ваш сад без листвы и цветов. Чёрная пятнистость поражает розы, фруктовые деревья и кустарники, а если не принять меры, болезнь быстро распространится по всему участку. Разбираемся, как защитить растения и какие средства работают лучше всего.
Чёрные или тёмно-коричневые пятна с размытыми краями на листьях — первый признак инфекции. Со временем поражённые листья желтеют, засыхают и опадают. Если болезнь запустить, кустарники и деревья останутся практически голыми, что сильно ослабит их иммунитет. Иногда грибок затрагивает не только листву, но и стебли.
Больше всего от чёрной пятнистости страдают розы, шиповник и некоторые плодовые культуры. Болезнь можно заметить и на жимолости, винограде, клёне, иве, тополе и даже грецком орехе.
Чтобы инфекция не захватила весь сад, важно действовать быстро:
1. Йодовый раствор
Отличный вариант для профилактики и лечения на ранних стадиях. Разведите 5 мл йода в 2 литрах воды и обработайте растения, не забывая про почву вокруг. Повторяйте процедуру раз в 7-12 дней до полного исчезновения пятен.
2. Железный купорос
Это средство используют в начале весны, пока почки ещё не распустились, или осенью, когда растения сбрасывают листву. Железный купорос уничтожает грибок и предотвращает заражение на следующий сезон.
Разведите 300 г порошка в 1 литре горячей воды (45-50 ℃), затем долейте холодную воду, доведя объём до 10 литров. Обработайте кусты и почву вокруг них.
3. Фунгициды
Самый эффективный способ борьбы с чёрной пятнистостью — специальные противогрибковые препараты.
Готовьте раствор по инструкции и опрыскивайте растения дважды с интервалом 7-12 дней.
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