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Болезнь растений, о которой не говорят, но из-за неё плачут садоводы

3:24
Садоводство

Грибковая инфекция может оставить ваш сад без листвы и цветов. Чёрная пятнистость поражает розы, фруктовые деревья и кустарники, а если не принять меры, болезнь быстро распространится по всему участку. Разбираемся, как защитить растения и какие средства работают лучше всего.

Груша
Фото: commons.wikimedia.org by Smartse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Груша

Как распознать чёрную пятнистость и чем она опасна

Чёрные или тёмно-коричневые пятна с размытыми краями на листьях — первый признак инфекции. Со временем поражённые листья желтеют, засыхают и опадают. Если болезнь запустить, кустарники и деревья останутся практически голыми, что сильно ослабит их иммунитет. Иногда грибок затрагивает не только листву, но и стебли.

Больше всего от чёрной пятнистости страдают розы, шиповник и некоторые плодовые культуры. Болезнь можно заметить и на жимолости, винограде, клёне, иве, тополе и даже грецком орехе.

Как не допустить распространения грибка

Чтобы инфекция не захватила весь сад, важно действовать быстро:

  • Удаляйте поражённые листья и побеги, а затем сжигайте их. Грибок зимует в остатках растений, а с приходом весны снова атакует.
  • Используйте продезинфицированные инструменты. Секатор и ножницы стоит протирать спиртовым раствором перед каждым кустом, чтобы не перенести инфекцию.
  • Следите за чистотой на участке. Убирайте опавшие листья, сорняки и сухие ветки.
  • Если болезнь появилась хотя бы на одном растении, обработку проводят по всему саду. Грибок может распространяться незаметно.
  • Опрыскивайте растения утром или вечером. Под палящим солнцем капли жидкости могут вызвать ожоги на листьях.

Чем обработать растения от чёрной пятнистости

1. Йодовый раствор
Отличный вариант для профилактики и лечения на ранних стадиях. Разведите 5 мл йода в 2 литрах воды и обработайте растения, не забывая про почву вокруг. Повторяйте процедуру раз в 7-12 дней до полного исчезновения пятен.

2. Железный купорос
Это средство используют в начале весны, пока почки ещё не распустились, или осенью, когда растения сбрасывают листву. Железный купорос уничтожает грибок и предотвращает заражение на следующий сезон.

Разведите 300 г порошка в 1 литре горячей воды (45-50 ℃), затем долейте холодную воду, доведя объём до 10 литров. Обработайте кусты и почву вокруг них.

3. Фунгициды
Самый эффективный способ борьбы с чёрной пятнистостью — специальные противогрибковые препараты.

  • Химические средства: "Манкоцеб", "Трайдекс", "Скор", "Топаз", "Квадрис", "Абига-Пик", "Раёк". Они действуют быстро, но требуют осторожного применения.
  • Биологические препараты: "Фитоспорин", "Гамаир", "Фитолавин", "Бактофит". Эти средства менее агрессивны, но обработку придётся повторять несколько раз.

Готовьте раствор по инструкции и опрыскивайте растения дважды с интервалом 7-12 дней.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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