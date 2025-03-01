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Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок

2:31
Садоводство

Слива есть, цветёт, но плодов — ни единого? Это распространённая проблема, которая может быть вызвана одной или сразу несколькими причинами. Разбираем главные ошибки и способы их исправить.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

1. Дерево голодает: нехватка питательных веществ

Без регулярных подкормок слива просто не сможет сформировать завязи или будет сбрасывать плоды ещё зелёными. Оптимальный график удобрений:

  • Весной, до распускания почек, полейте деревья раствором мочевины и сульфата калия (по 2 ст. ложки на 10 л воды).
  • После цветения используйте нитрофоску (3 ст. ложки на 10 л воды).
  • Во время формирования плодов вносите гумат калия.
  • Осенью, после сбора урожая, подкормите суперфосфатом и сульфатом калия.

2. Погода против вас

Весенние заморозки могут погубить цветки, а слишком дождливое или, наоборот, засушливое лето вызовет осыпание завязей. Решение — выбирать районированные сорта, адаптированные к вашему климату.

3. Недостаток солнца

Слива любит свет. Если дерево затенено домом, забором или другими растениями, оно будет цвести, но плодов не даст. Выход — пересадить на более солнечное место или проредить соседние посадки.

4. Проблемы с опылением

Большинство сортов сливы самобесплодны, то есть без соседа-опылителя урожая не будет. Если у вас растёт только одна слива, посадите рядом подходящий сорт или привлеките насекомых-опылителей, разместив рядом цветущие медоносы.

Если ваш сорт самоплодный, но завязей всё равно нет, возможно, мешают частые дожди — в такую погоду пчёлы и шмели не летают.

5. Болезни и вредители

Грибковые инфекции (например, клястероспориоз или плодовая гниль) могут уничтожить цветки и плоды ещё на этапе формирования. Среди вредителей самыми опасными для завязей считаются плодожорка, толстоножка и сливовый пилильщик.

Как защитить дерево:

  • Проводите опрыскивания четыре раза за сезон: ранней весной, в период набухания почек, во время цветения и после появления завязей.
  • Используйте комплекс препаратов от грибков и вредителей.

Уточнения

Сли́ва — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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