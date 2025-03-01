Размножил ежевику разок — теперь соседям раздаю ящиками

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить новые кусты ежевики можно без особых затрат, если использовать простые и проверенные способы размножения. Всего их три: черенками, отводками и укоренением верхушек. Каждый вариант подходит для определённого времени года и требует минимальных усилий. Разбираем все методы по шагам.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Когда размножать ежевику

Оптимальные сроки зависят от способа:

Черенками — с июня по июль, когда куст выпускает молодые побеги.

Отводками — с августа по сентябрь, за месяц до первых заморозков.

Верхушками — с июня по сентябрь, главное — укоренить до устойчивых холодов.

Способ 1. Размножение ежевики черенками

Этот метод позволяет получить сразу несколько новых кустов.

Как подготовить черенки:

Выберите молодые побеги без ягод и одревесневшей коры. Обрежьте верхушку, укоротив ветку на ¼ длины. Нарежьте черенки по 20 см. Сделайте нижний срез под углом 45°, отступив 1–1,5 см от ближайшей почки. Удалите все нижние листья, оставив только 1–2 верхних.

Как укоренить черенки:

Подготовьте стаканчики или горшки (500 мл) с дренажными отверстиями. Заполните их грунтом (садовая земля + компост 1:1). Обмакните нижний срез черенка в корнеобразователь. Заглубите черенок в землю до нижнего листа. Полейте водой, накройте плёнкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Держите в светлом месте при +20…+25°C, регулярно проветривайте.

Через месяц появятся молодые побеги. Через 2–3 недели саженцы можно пересаживать в грунт.

Способ 2. Размножение ежевики отводками

Самый простой способ, который требует минимум усилий.

Как укоренить боковой побег:

Выберите одревесневший побег с красноватым оттенком. Очистите участок вокруг него от сорняков. Выкопайте яму 30×30 см. Пригните побег к земле, закрепите скобами или проволокой. Засыпьте грунтом, оставив верхушку на поверхности. Поливайте, не давая почве пересыхать.

Весной, когда появятся новые побеги, можно отрезать укоренённый отводок и пересадить.

Способ 3. Укоренение верхушек

Этот метод подходит для мощных побегов.

Как укоренить верхушку:

Выберите молодую ветку без ягод (диаметр от 0,5 см). Убедитесь, что макушка достаёт до земли. Выкопайте яму 30×30 см. Опустите верхушку побега в грунт, удалите листья. Засыпьте землёй, уплотните и полейте.

Через месяц появятся молодые побеги. Осенью оставьте саженец зимовать, а весной отделите его от материнского куста и пересадите.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). Некоторые авторы ежевикой называют первый из этих видов, а второй — куманикой; иногда первый из видов именуют ожиной (на Украине, на Кубани).



