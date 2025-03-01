Размножил ежевику разок — теперь соседям раздаю ящиками

Вырастить новые кусты ежевики можно без особых затрат, если использовать простые и проверенные способы размножения. Всего их три: черенками, отводками и укоренением верхушек. Каждый вариант подходит для определённого времени года и требует минимальных усилий. Разбираем все методы по шагам.
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика
Когда размножать ежевику
Оптимальные сроки зависят от способа:
Черенками — с июня по июль, когда куст выпускает молодые побеги.
Отводками — с августа по сентябрь, за месяц до первых заморозков.
Верхушками — с июня по сентябрь, главное — укоренить до устойчивых холодов.
Способ 1. Размножение ежевики черенками
Этот метод позволяет получить сразу несколько новых кустов.
Как подготовить черенки:
Выберите молодые побеги без ягод и одревесневшей коры.
Обрежьте верхушку, укоротив ветку на ¼ длины.
Нарежьте черенки по 20 см.
Сделайте нижний срез под углом 45°, отступив 1–1,5 см от ближайшей почки.
Удалите все нижние листья, оставив только 1–2 верхних.
Как укоренить черенки:
Подготовьте стаканчики или горшки (500 мл) с дренажными отверстиями.
Заполните их грунтом (садовая земля + компост 1:1).
Обмакните нижний срез черенка в корнеобразователь.
Заглубите черенок в землю до нижнего листа.
Полейте водой, накройте плёнкой или обрезанной пластиковой бутылкой.
Держите в светлом месте при +20…+25°C, регулярно проветривайте.
Через месяц появятся молодые побеги. Через 2–3 недели саженцы можно пересаживать в грунт.
Способ 2. Размножение ежевики отводками
Самый простой способ, который требует минимум усилий.
Как укоренить боковой побег:
Выберите одревесневший побег с красноватым оттенком.
Очистите участок вокруг него от сорняков.
Выкопайте яму 30×30 см.
Пригните побег к земле, закрепите скобами или проволокой.
Засыпьте грунтом, оставив верхушку на поверхности.
Поливайте, не давая почве пересыхать.
Весной, когда появятся новые побеги, можно отрезать укоренённый отводок и пересадить.
Способ 3. Укоренение верхушек
Этот метод подходит для мощных побегов.
Как укоренить верхушку:
Выберите молодую ветку без ягод (диаметр от 0,5 см).
Убедитесь, что макушка достаёт до земли.
Выкопайте яму 30×30 см.
Опустите верхушку побега в грунт, удалите листья.
Засыпьте землёй, уплотните и полейте.
Через месяц появятся молодые побеги. Осенью оставьте саженец зимовать, а весной отделите его от материнского куста и пересадите.
Уточнения
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). Некоторые авторы ежевикой называют первый из этих видов, а второй — куманикой; иногда первый из видов именуют ожиной (на Украине, на Кубани).