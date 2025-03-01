Размножил ежевику разок — теперь соседям раздаю ящиками

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3:08
Садоводство

Вырастить новые кусты ежевики можно без особых затрат, если использовать простые и проверенные способы размножения. Всего их три: черенками, отводками и укоренением верхушек. Каждый вариант подходит для определённого времени года и требует минимальных усилий. Разбираем все методы по шагам.

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика

Когда размножать ежевику

Оптимальные сроки зависят от способа:

  • Черенками — с июня по июль, когда куст выпускает молодые побеги.
  • Отводками — с августа по сентябрь, за месяц до первых заморозков.
  • Верхушками — с июня по сентябрь, главное — укоренить до устойчивых холодов.

Способ 1. Размножение ежевики черенками

Этот метод позволяет получить сразу несколько новых кустов.

Как подготовить черенки:

  1. Выберите молодые побеги без ягод и одревесневшей коры.
  2. Обрежьте верхушку, укоротив ветку на ¼ длины.
  3. Нарежьте черенки по 20 см.
  4. Сделайте нижний срез под углом 45°, отступив 1–1,5 см от ближайшей почки.
  5. Удалите все нижние листья, оставив только 1–2 верхних.

Как укоренить черенки:

  1. Подготовьте стаканчики или горшки (500 мл) с дренажными отверстиями.
  2. Заполните их грунтом (садовая земля + компост 1:1).
  3. Обмакните нижний срез черенка в корнеобразователь.
  4. Заглубите черенок в землю до нижнего листа.
  5. Полейте водой, накройте плёнкой или обрезанной пластиковой бутылкой.
  6. Держите в светлом месте при +20…+25°C, регулярно проветривайте.

Через месяц появятся молодые побеги. Через 2–3 недели саженцы можно пересаживать в грунт.

Способ 2. Размножение ежевики отводками

Самый простой способ, который требует минимум усилий.

Как укоренить боковой побег:

  1. Выберите одревесневший побег с красноватым оттенком.
  2. Очистите участок вокруг него от сорняков.
  3. Выкопайте яму 30×30 см.
  4. Пригните побег к земле, закрепите скобами или проволокой.
  5. Засыпьте грунтом, оставив верхушку на поверхности.
  6. Поливайте, не давая почве пересыхать.

Весной, когда появятся новые побеги, можно отрезать укоренённый отводок и пересадить.

Способ 3. Укоренение верхушек

Этот метод подходит для мощных побегов.

Как укоренить верхушку:

  1. Выберите молодую ветку без ягод (диаметр от 0,5 см).
  2. Убедитесь, что макушка достаёт до земли.
  3. Выкопайте яму 30×30 см.
  4. Опустите верхушку побега в грунт, удалите листья.
  5. Засыпьте землёй, уплотните и полейте.

Через месяц появятся молодые побеги. Осенью оставьте саженец зимовать, а весной отделите его от материнского куста и пересадите.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). Некоторые авторы ежевикой называют первый из этих видов, а второй — куманикой; иногда первый из видов именуют ожиной (на Украине, на Кубани).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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