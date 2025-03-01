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Обрезка яблони без ошибок: когда и какие ветки удалять

3:05
Садоводство

Обрезка яблони — ключевой этап ухода за деревом, который помогает не только улучшить его внешний вид, но и повысить урожайность. Если делать всё правильно, дерево меньше болеет, дольше живёт и даёт больше плодов. Рассказываем, когда и как лучше подстригать яблоню, чтобы она чувствовала себя отлично и радовала богатым урожаем.

Больная яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Больная яблоня

Когда лучше обрезать яблоню

Лучшее время для обрезки — когда дерево находится в состоянии покоя.

Оптимальные периоды:

  • Ранняя весна или конец зимы. Пока почки ещё не начали набухать, дерево легче переносит обрезку.
  • Поздняя осень. После листопада яблоня уже готовится к зиме, и обрезка не причинит ей сильного стресса.
  • Зима. Если не успели осенью, можно заняться этим зимой, но при температуре не ниже -8…-10°C, иначе древесина станет хрупкой.

Как правильно делать санитарную обрезку

Обрезка делится на два типа: санитарная (удаление больных и повреждённых ветвей) и формирующая (создание правильной формы кроны). Сначала нужно провести санитарную стрижку.

  • Используйте секатор для тонких веток, а сучкорез или пилу — для толстых.
  • Удалите сухие, поломанные и поражённые болезнями побеги. Вырезайте их у самого основания, чтобы не осталось пеньков.
  • Срежьте всю прикорневую поросль, так как она отнимает у дерева силы и не приносит плодов.
  • Обработайте срезы садовым варом или специальной замазкой, чтобы предотвратить заражение.

Как правильно формировать крону яблони

Формирующая обрезка улучшает освещённость внутри кроны и делает дерево более удобным для сбора урожая. Главная цель — создать чашевидную форму и не допустить чрезмерного роста вверх.

  1. Удалите все ветки, растущие внутрь кроны. Они загущают дерево и мешают нормальному развитию.
  2. Избавьтесь от "волчков" — вертикальных побегов, которые не дают плодов и только забирают питание.
  3. Укоротите длинные ветки, которые пересекаются с другими. Срез делайте над ближайшим ответвлением, которое направлено наружу.
  4. Сформируйте удобную высоту дерева — не более 3,5 метров. Если яблоня старая, укоротите центральные побеги пилой, сделав ровный срез.
  5. Проредите параллельные ветки, оставляя наиболее удачно расположенные.

Финальные штрихи

После обрезки осмотрите дерево со всех сторон, отходя на несколько шагов, чтобы убедиться, что форма кроны получилась симметричной. Обработайте все срезы садовым варом, а удалённые ветки соберите и сожгите, чтобы избежать распространения болезней.

Грамотная обрезка яблони — это залог её здоровья и хорошего урожая. Следуйте этим рекомендациям, и ваше дерево будет радовать вкусными плодами долгие годы!

Уточнения

Сека́тор или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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