Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладить ежей — смертельно опасно: вот почему ветеринары запрещают это делать
Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ
Aptera меняет будущее: автомобиль, которому не нужны бензин и провода
Жарите блины, а они бледные? Возможно, вся проблема в вашей сковороде
Мышцы вырастут за два месяца: как правильно питаться спортсменам?
Системный анализ цен: эксперты предлагают новые меры для рынка жилья в России
Китайцы едят гнезда, а итальянцы – сыр с червями. Мы просто не доросли до такой гастрономии
Революция в мире ИИ: MultiCortex EXO объединит компьютеры в сеть для обмена данными
По примеру США? Мексика хочет ввести пошлины на товары из Китая

Оно выглядит невинно, но привлекает клещей — какой цветок может испортить ваш участок

2:44
Садоводство

Папоротник — излюбленное растение многих садоводов благодаря своей декоративности и неприхотливости. Однако, прежде чем украсить им пространство возле дома, стоит учесть несколько важных факторов.​

Папоротник
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Папоротник

Возможный вред фундаменту

Мощная корневая система папоротника способна проникать глубоко в почву, что может негативно сказаться на состоянии фундамента здания. Корни, распространяясь, могут вызывать трещины и деформации, особенно если дом построен на слабых грунтах.

Повышенная влажность и риск плесени

Папоротники предпочитают тенистые и влажные места. При посадке их вблизи дома создаётся дополнительная влажность, что может способствовать развитию плесени на стенах и других конструкциях. Плесень не только портит внешний вид, но и представляет угрозу для здоровья жильцов.

Быстрое разрастание и подавление других растений

Папоротники обладают способностью быстро разрастаться, занимая большие площади. Это может привести к вытеснению других декоративных или полезных растений, нарушая гармонию садового участка. Контроль за их ростом требует дополнительных усилий и времени.

Привлечение клещей

Густая листва и влажная среда, создаваемые папоротниками, являются идеальным убежищем для клещей. Эти паразиты могут переносить опасные заболевания, такие как болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Посадка папоротников возле дома увеличивает риск контакта с этими насекомыми для вас и ваших домашних животных.

Аллергические реакции

Некоторые виды папоротников могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Симптомы могут включать кожные высыпания, зуд и раздражение слизистых оболочек. Перед посадкой рекомендуется убедиться, что ни у кого из членов семьи нет аллергии на это растение.

Альтернативные решения

Если вы всё же хотите украсить участок декоративными растениями, рассмотрите альтернативы, которые не имеют перечисленных недостатков. Например, хосты, астильбы или гейхеры обладают привлекательным внешним видом и менее агрессивны в росте. Кроме того, они не создают условий, благоприятных для размножения клещей.

Прежде чем посадить папоротник возле дома, тщательно взвесьте все "за" и "против". Учитывайте возможные риски для конструкции здания, здоровья жильцов и общего состояния сада. Возможно, стоит выбрать более безопасные и менее проблемные растения для украшения придомовой территории.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Недвижимость
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок Аудио 
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ
Aptera меняет будущее: автомобиль, которому не нужны бензин и провода
Жарите блины, а они бледные? Возможно, вся проблема в вашей сковороде
Оно выглядит невинно, но привлекает клещей — какой цветок может испортить ваш участок
Мышцы вырастут за два месяца: как правильно питаться спортсменам?
Системный анализ цен: эксперты предлагают новые меры для рынка жилья в России
Китайцы едят гнезда, а итальянцы – сыр с червями. Мы просто не доросли до такой гастрономии
Революция в мире ИИ: MultiCortex EXO объединит компьютеры в сеть для обмена данными
По примеру США? Мексика хочет ввести пошлины на товары из Китая
Мошки атакуют: как спасти квартиру от весеннего нашествия — раскрываем секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.