Оно выглядит невинно, но привлекает клещей — какой цветок может испортить ваш участок

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Папоротник — излюбленное растение многих садоводов благодаря своей декоративности и неприхотливости. Однако, прежде чем украсить им пространство возле дома, стоит учесть несколько важных факторов.​

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Папоротник

Возможный вред фундаменту

Мощная корневая система папоротника способна проникать глубоко в почву, что может негативно сказаться на состоянии фундамента здания. Корни, распространяясь, могут вызывать трещины и деформации, особенно если дом построен на слабых грунтах.​

Повышенная влажность и риск плесени

Папоротники предпочитают тенистые и влажные места. При посадке их вблизи дома создаётся дополнительная влажность, что может способствовать развитию плесени на стенах и других конструкциях. Плесень не только портит внешний вид, но и представляет угрозу для здоровья жильцов.

Быстрое разрастание и подавление других растений

Папоротники обладают способностью быстро разрастаться, занимая большие площади. Это может привести к вытеснению других декоративных или полезных растений, нарушая гармонию садового участка. Контроль за их ростом требует дополнительных усилий и времени.​

Привлечение клещей

Густая листва и влажная среда, создаваемые папоротниками, являются идеальным убежищем для клещей. Эти паразиты могут переносить опасные заболевания, такие как болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Посадка папоротников возле дома увеличивает риск контакта с этими насекомыми для вас и ваших домашних животных.​

Аллергические реакции

Некоторые виды папоротников могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Симптомы могут включать кожные высыпания, зуд и раздражение слизистых оболочек. Перед посадкой рекомендуется убедиться, что ни у кого из членов семьи нет аллергии на это растение.​

Альтернативные решения

Если вы всё же хотите украсить участок декоративными растениями, рассмотрите альтернативы, которые не имеют перечисленных недостатков. Например, хосты, астильбы или гейхеры обладают привлекательным внешним видом и менее агрессивны в росте. Кроме того, они не создают условий, благоприятных для размножения клещей.​

Прежде чем посадить папоротник возле дома, тщательно взвесьте все "за" и "против". Учитывайте возможные риски для конструкции здания, здоровья жильцов и общего состояния сада. Возможно, стоит выбрать более безопасные и менее проблемные растения для украшения придомовой территории.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

