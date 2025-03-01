Одна в поле не ягода: какие растения спасут клубнику от вредителей и болезней

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваша клубника радовала обильным урожаем и была защищена от вредителей? Секрет кроется в правильных соседях на грядке. Рассмотрим пять растений, которые станут лучшими компаньонами для вашей клубники.​

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника на грядке

1. Чеснок

Чеснок — проверенный защитник клубники. Его резкий аромат отпугивает тлю, паутинного клеща и долгоносика. Кроме того, корни чеснока выделяют сернистые соединения, подавляющие грибковые инфекции. Посадите зубчики чеснока между рядами клубники, и ваши ягоды будут здоровее. Лук также подходит для этой цели, но его следует высаживать точечно, чтобы не перенасытить почву.​

2. Бархатцы

Эти яркие цветы не только украшают участок, но и защищают клубнику от серой гнили. Фитонциды, выделяемые бархатцами, замедляют развитие болезней, а их яркие соцветия отвлекают долгоносика. Расположите бархатцы по краям грядки, чтобы они не затеняли клубнику, и регулярно удаляйте слизней, которые могут привлекаться к цветам.​

3. Укроп

Цветущий укроп привлекает полезных насекомых — мягкотелок, которые уничтожают личинки вредителей. Посейте укроп рядом с клубникой, но контролируйте его рост, чтобы он не конкурировал с ягодами за питательные вещества.​

4. Базилик

Аромат базилика сбивает с толку долгоносика, а его листья обогащают почву полезными элементами. Высаживайте базилик вплотную к кустам клубники. Бонус: сочетание свежих ягод и листьев базилика станет отличной основой для летних напитков.​

5. Бобовые культуры

Фасоль и горох, посаженные с северной стороны грядки, обогащают почву азотом, необходимым для роста клубники. Выбирайте низкорослые сорта, чтобы они не затеняли ягоды.​

Правильный подбор соседей для клубники не только улучшит урожайность, но и сократит время на уход за растениями. Экспериментируйте с совместными посадками, и ваш сад отблагодарит вас обилием вкусных и здоровых ягод.​

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

