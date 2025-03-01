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Одна в поле не ягода: какие растения спасут клубнику от вредителей и болезней

2:15
Садоводство

Хотите, чтобы ваша клубника радовала обильным урожаем и была защищена от вредителей? Секрет кроется в правильных соседях на грядке. Рассмотрим пять растений, которые станут лучшими компаньонами для вашей клубники.

Клубника на грядке
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника на грядке

1. Чеснок

Чеснок — проверенный защитник клубники. Его резкий аромат отпугивает тлю, паутинного клеща и долгоносика. Кроме того, корни чеснока выделяют сернистые соединения, подавляющие грибковые инфекции. Посадите зубчики чеснока между рядами клубники, и ваши ягоды будут здоровее. Лук также подходит для этой цели, но его следует высаживать точечно, чтобы не перенасытить почву.

2. Бархатцы

Эти яркие цветы не только украшают участок, но и защищают клубнику от серой гнили. Фитонциды, выделяемые бархатцами, замедляют развитие болезней, а их яркие соцветия отвлекают долгоносика. Расположите бархатцы по краям грядки, чтобы они не затеняли клубнику, и регулярно удаляйте слизней, которые могут привлекаться к цветам.

3. Укроп

Цветущий укроп привлекает полезных насекомых — мягкотелок, которые уничтожают личинки вредителей. Посейте укроп рядом с клубникой, но контролируйте его рост, чтобы он не конкурировал с ягодами за питательные вещества.

4. Базилик

Аромат базилика сбивает с толку долгоносика, а его листья обогащают почву полезными элементами. Высаживайте базилик вплотную к кустам клубники. Бонус: сочетание свежих ягод и листьев базилика станет отличной основой для летних напитков.

5. Бобовые культуры

Фасоль и горох, посаженные с северной стороны грядки, обогащают почву азотом, необходимым для роста клубники. Выбирайте низкорослые сорта, чтобы они не затеняли ягоды.

Правильный подбор соседей для клубники не только улучшит урожайность, но и сократит время на уход за растениями. Экспериментируйте с совместными посадками, и ваш сад отблагодарит вас обилием вкусных и здоровых ягод.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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