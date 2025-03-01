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Урожай, который не заканчивается: три сорта, которые дадут вам море томатов

Садоводство

Если вы стремитесь к обильному и продолжительному урожаю томатов, обратите внимание на следующие сорта, которые зарекомендовали себя среди опытных садоводов:

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

1. Сорт "Батя"

Этот сорт отличается высокой урожайностью — до 17 кг с квадратного метра при выращивании в теплице. Плодоношение продолжается до первых заморозков. Плоды идеально подходят для свежего потребления, а также для приготовления сока или томатного пюре с превосходными вкусовыми качествами.

2. Сорт "Монгольский карлик"

С одного куста этого сорта можно собрать до 10 кг плодов. Томаты подходят как для свежего употребления, так и для консервирования.

3. Сорт "Корнабель"

Французский сорт, отличающийся высокой урожайностью — до 19,2 кг с квадратного метра. Сбор урожая возможен до наступления холодов. Однако плоды лучше употреблять в свежем виде, так как они менее подходят для консервирования и приготовления сока.

Рекомендации по подготовке семян для посадки

  1. Обеззараживание: замочите семена на 25 минут в 1% растворе марганцовки. Всплывшие семена удалите, а осевшие промойте чистой водой.

  2. Проращивание: разложите семена на влажной марле, сложенной в несколько слоев, на расстоянии 2 см друг от друга. Накройте сверху марлей и увлажните теплой водой из пульверизатора. Марля должна быть влажной, но не переувлажненной.

Следуя этим рекомендациям и выбирая подходящие сорта, вы сможете обеспечить себя богатым и продолжительным урожаем томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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