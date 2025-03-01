Урожай, который не заканчивается: три сорта, которые дадут вам море томатов

Если вы стремитесь к обильному и продолжительному урожаю томатов, обратите внимание на следующие сорта, которые зарекомендовали себя среди опытных садоводов:
Этот сорт отличается высокой урожайностью — до 17 кг с квадратного метра при выращивании в теплице. Плодоношение продолжается до первых заморозков. Плоды идеально подходят для свежего потребления, а также для приготовления сока или томатного пюре с превосходными вкусовыми качествами.
С одного куста этого сорта можно собрать до 10 кг плодов. Томаты подходят как для свежего употребления, так и для консервирования.
Французский сорт, отличающийся высокой урожайностью — до 19,2 кг с квадратного метра. Сбор урожая возможен до наступления холодов. Однако плоды лучше употреблять в свежем виде, так как они менее подходят для консервирования и приготовления сока.
Обеззараживание: замочите семена на 25 минут в 1% растворе марганцовки. Всплывшие семена удалите, а осевшие промойте чистой водой.
Проращивание: разложите семена на влажной марле, сложенной в несколько слоев, на расстоянии 2 см друг от друга. Накройте сверху марлей и увлажните теплой водой из пульверизатора. Марля должна быть влажной, но не переувлажненной.
Следуя этим рекомендациям и выбирая подходящие сорта, вы сможете обеспечить себя богатым и продолжительным урожаем томатов.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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