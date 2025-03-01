Обычный фермер, обычный день… Но то, что он нашёл, перевернуло всё

Во время обычной работы по очистке ловушек от вредителей новозеландский фермер Джон Эванс обнаружил нечто неожиданное. Среди растений он заметил крошечных жуков, которых раньше никогда не встречал. Заинтересовавшись, Эванс сфотографировал находку и разместил снимки на форуме по идентификации насекомых.
Оказалось, что перед ним — критически исчезающий вид: кантерберийский бугорчатый долгоносик.
Кантерберийский бугорчатый долгоносик — один из самых редких насекомых Новой Зеландии. Долгое время считалось, что он полностью вымер: с начала XX века об этом виде не было никаких данных. Лишь в 2004 году в районе Бёркс-Пасс была обнаружена небольшая популяция, но учёные опасались, что вид находится на грани исчезновения.
Теперь найдено второе место обитания этого вида — всего в 80 километрах от первоначальной популяции. Это открытие даёт надежду на восстановление численности этих насекомых.
Бугорчатый долгоносик живёт исключительно на растения копьевидной травы (speargrass), численность которых также сокращается. Основные угрозы для вида:
Департамент охраны природы Новой Зеландии уже выделил финансирование на изучение нового места обитания долгоносиков. Планируется:
"Пока мы не знаем, насколько велика и устойчива новая популяция", — отметила научный консультант департамента Тара Мюррей.
Насекомые играют ключевую роль в экосистеме: они влияют на состояние почвы, участвуют в опылении и формируют пищевые цепи. Исследование и защита редких видов помогают сохранить экологический баланс.
Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.
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