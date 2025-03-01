Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
90% непривитых кошек умирают от этого: смертельные вирусы в вашей квартире
Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион
От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Как личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники
Криптоинвесторы ликуют: ссора Трампа и Зеленского обогатила держателей токена OFFICIAL TRUMP
Забудьте о спортзале: этот простой метод сжигает жир не хуже интенсивных тренировок
Они должны были летать, но передумали — теперь крылья просто для красоты
Неожиданная красота Сент-Люсии: что скрывает пляж Анс-Шастанет

Обычный фермер, обычный день… Но то, что он нашёл, перевернуло всё

2:15
Садоводство

Во время обычной работы по очистке ловушек от вредителей новозеландский фермер Джон Эванс обнаружил нечто неожиданное. Среди растений он заметил крошечных жуков, которых раньше никогда не встречал. Заинтересовавшись, Эванс сфотографировал находку и разместил снимки на форуме по идентификации насекомых.

Фермер
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер

Оказалось, что перед ним — критически исчезающий вид: кантерберийский бугорчатый долгоносик.

Исчезнувший на 100 лет, но не навсегда

Кантерберийский бугорчатый долгоносик — один из самых редких насекомых Новой Зеландии. Долгое время считалось, что он полностью вымер: с начала XX века об этом виде не было никаких данных. Лишь в 2004 году в районе Бёркс-Пасс была обнаружена небольшая популяция, но учёные опасались, что вид находится на грани исчезновения.

Теперь найдено второе место обитания этого вида — всего в 80 километрах от первоначальной популяции. Это открытие даёт надежду на восстановление численности этих насекомых.

Что угрожает редкому жуку

Бугорчатый долгоносик живёт исключительно на растения копьевидной травы (speargrass), численность которых также сокращается. Основные угрозы для вида:

  • уничтожение естественной среды обитания;
  • нападение инвазивных хищников;
  • ухудшение условий роста копьевидной травы.

Что будет дальше

Департамент охраны природы Новой Зеландии уже выделил финансирование на изучение нового места обитания долгоносиков. Планируется:

  • исследование численности популяции;
  • контроль за состоянием среды и борьба с инвазивными видами;
  • восстановление копьевидной травы как источника питания жуков.

"Пока мы не знаем, насколько велика и устойчива новая популяция", — отметила научный консультант департамента Тара Мюррей.

Почему это важно

Насекомые играют ключевую роль в экосистеме: они влияют на состояние почвы, участвуют в опылении и формируют пищевые цепи. Исследование и защита редких видов помогают сохранить экологический баланс.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион
От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Как личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники
Криптоинвесторы ликуют: ссора Трампа и Зеленского обогатила держателей токена OFFICIAL TRUMP
Забудьте о спортзале: этот простой метод сжигает жир не хуже интенсивных тренировок
Неожиданная красота Сент-Люсии: что скрывает пляж Анс-Шастанет
Обычный фермер, обычный день… Но то, что он нашёл, перевернуло всё
Они должны были летать, но передумали — теперь крылья просто для красоты
Чай с шиповником или просто горячая вода с ягодным намёком: всё зависит от одного нюанса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.