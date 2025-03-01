Обычный фермер, обычный день… Но то, что он нашёл, перевернуло всё

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Во время обычной работы по очистке ловушек от вредителей новозеландский фермер Джон Эванс обнаружил нечто неожиданное. Среди растений он заметил крошечных жуков, которых раньше никогда не встречал. Заинтересовавшись, Эванс сфотографировал находку и разместил снимки на форуме по идентификации насекомых.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер

Оказалось, что перед ним — критически исчезающий вид: кантерберийский бугорчатый долгоносик.

Исчезнувший на 100 лет, но не навсегда

Кантерберийский бугорчатый долгоносик — один из самых редких насекомых Новой Зеландии. Долгое время считалось, что он полностью вымер: с начала XX века об этом виде не было никаких данных. Лишь в 2004 году в районе Бёркс-Пасс была обнаружена небольшая популяция, но учёные опасались, что вид находится на грани исчезновения.

Теперь найдено второе место обитания этого вида — всего в 80 километрах от первоначальной популяции. Это открытие даёт надежду на восстановление численности этих насекомых.

Что угрожает редкому жуку

Бугорчатый долгоносик живёт исключительно на растения копьевидной травы (speargrass), численность которых также сокращается. Основные угрозы для вида:

уничтожение естественной среды обитания;

нападение инвазивных хищников;

ухудшение условий роста копьевидной травы.

Что будет дальше

Департамент охраны природы Новой Зеландии уже выделил финансирование на изучение нового места обитания долгоносиков. Планируется:

исследование численности популяции;

популяции; контроль за состоянием среды и борьба с инвазивными видами;

и борьба с инвазивными видами; восстановление копьевидной травы как источника питания жуков.

"Пока мы не знаем, насколько велика и устойчива новая популяция", — отметила научный консультант департамента Тара Мюррей.

Почему это важно

Насекомые играют ключевую роль в экосистеме: они влияют на состояние почвы, участвуют в опылении и формируют пищевые цепи. Исследование и защита редких видов помогают сохранить экологический баланс.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.

