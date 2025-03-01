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Топ-8 фруктов, которые легко можно вырастить в помещении

1:44
Садоводство

Выращивание фруктов в помещении популярно, но требует создания правильных условий. Свет является ключевым фактором, фитолампы и естественное освещение помогают.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Карликовый гранат

Карликовые гранатовые деревья неприхотливы и выносливы. Требуют обрезки для хорошего вида. Имеют красивые цветы и вкусные плоды.

Мейер лимон

Лимон Мейера имеет сладкий вкус и декоративные цветы. Требует прохладного, солнечного места и влажности. Хорошо растет в контейнере.

Клементина

Клементины легко выращивать в контейнере. Могут выращиваться круглый год. Имеют небольшие плоды, но красивые цветы. 

Клубника

Клубнику можно выращивать в контейнерах при достаточном свете. Она требует ручного опыления. 

Банан

Карликовые бананы Кавендиша можно выращивать в контейнере. Имеют вкусные плоды и создают тропическую атмосферу. Требуют ежемесячной подкормки и яркого солнца.

Малина

Малина имеет сладкий и терпкий вкус. Выращивание в контейнерах исключает инвазивность. Она требует полного солнца и слабокислой почвы.

Ананас

Ананасы лучше выращивать в теплице с высокой интенсивностью освещения и температурой. Требуют непрямого, но интенсивного света, тепла и еженедельного полива.

Голубика

Низкорослая голубика требует кислой почвы и прохладных температур. Может находиться в состоянии покоя несколько месяцев. Требует полного солнца и кислой почвы.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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