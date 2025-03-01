Девять быстрорастущих цветущих деревьев, которые украсят ваш двор яркими красками

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Быстрорастущие деревья украшают двор яркими цветами и ягодами. Они приживаются и растут быстрее других деревьев.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рябина

Церцис канадский

Неприхотливое дерево с яркими цветами весной. Листья осенью становятся золотисто-желтыми. Дерево цветет через четыре года.

Лагерстрёмия

Быстрорастущее дерево с продолжительным летним цветением. Оно славится своей засухоустойчивостью. Дерево цветет через 12-24 месяца.

Лириодендрон

Высокое дерево с яркими весенними цветами. Привносит текстуру и объем в пространство. Дерево цветет с конца весны до начала лета.

Кёльрейтерия метельчатая

Первые цветы появляются через три года. Яркие желтые цветы распускаются в середине лета. Осенью появляются семенные коробочки в форме фонаря.

Цветущая вишня

Семейство цветущих вишен с ароматными цветами привлекает пчел и бабочек, поддерживает экосистемы. Вишня Сарджента цветет через пять-семь лет.

Южная Катальпа

Быстрорастущее дерево с гигантскими листьями и белыми цветами. Оно требует особого ухода. Длинные стручки с семенами привлекают внимание осенью и зимой.

Цветущий кизил

Белые, розовые или красные соцветия свидетельствуют о наступлении весны. Привлекает птиц и бабочек своими ягодами и цветами.

Сладкая лавровая магнолия

Уменьшенная версия Южной магнолии, подходит для садов. Глянцевые вечнозеленые листья, ароматные кремово-белые цветы. Появляются яркие коробочки с семенами красного оттенка.

Корейская рябина

Корейская рябина (Sorbus alnifolia), произрастающая в Восточной Азии, радует глаз в любое время года. В мае белые цветы, летом ярко-красные ягоды. Осенью листья приобретают яркие желтые и красные оттенки.

Уточнения

Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.



