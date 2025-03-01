Девять быстрорастущих цветущих деревьев, которые украсят ваш двор яркими красками

Быстрорастущие деревья украшают двор яркими цветами и ягодами. Они приживаются и растут быстрее других деревьев.
Неприхотливое дерево с яркими цветами весной. Листья осенью становятся золотисто-желтыми. Дерево цветет через четыре года.
Быстрорастущее дерево с продолжительным летним цветением. Оно славится своей засухоустойчивостью. Дерево цветет через 12-24 месяца.
Высокое дерево с яркими весенними цветами. Привносит текстуру и объем в пространство. Дерево цветет с конца весны до начала лета.
Первые цветы появляются через три года. Яркие желтые цветы распускаются в середине лета. Осенью появляются семенные коробочки в форме фонаря.
Семейство цветущих вишен с ароматными цветами привлекает пчел и бабочек, поддерживает экосистемы. Вишня Сарджента цветет через пять-семь лет.
Быстрорастущее дерево с гигантскими листьями и белыми цветами. Оно требует особого ухода. Длинные стручки с семенами привлекают внимание осенью и зимой.
Белые, розовые или красные соцветия свидетельствуют о наступлении весны. Привлекает птиц и бабочек своими ягодами и цветами.
Уменьшенная версия Южной магнолии, подходит для садов. Глянцевые вечнозеленые листья, ароматные кремово-белые цветы. Появляются яркие коробочки с семенами красного оттенка.
Корейская рябина (Sorbus alnifolia), произрастающая в Восточной Азии, радует глаз в любое время года. В мае белые цветы, летом ярко-красные ягоды. Осенью листья приобретают яркие желтые и красные оттенки.
Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.
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