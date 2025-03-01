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Девять быстрорастущих цветущих деревьев, которые украсят ваш двор яркими красками

2:10
Садоводство

Быстрорастущие деревья украшают двор яркими цветами и ягодами. Они приживаются и растут быстрее других деревьев.

рябина
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рябина

Церцис канадский

Неприхотливое дерево с яркими цветами весной. Листья осенью становятся золотисто-желтыми. Дерево цветет через четыре года.

Лагерстрёмия

Быстрорастущее дерево с продолжительным летним цветением. Оно славится своей засухоустойчивостью. Дерево цветет через 12-24 месяца.

Лириодендрон

Высокое дерево с яркими весенними цветами. Привносит текстуру и объем в пространство. Дерево цветет с конца весны до начала лета.

Кёльрейтерия метельчатая

Первые цветы появляются через три года. Яркие желтые цветы распускаются в середине лета. Осенью появляются семенные коробочки в форме фонаря.

Цветущая вишня

Семейство цветущих вишен с ароматными цветами привлекает пчел и бабочек, поддерживает экосистемы. Вишня Сарджента цветет через пять-семь лет.

Южная Катальпа

Быстрорастущее дерево с гигантскими листьями и белыми цветами. Оно требует особого ухода. Длинные стручки с семенами привлекают внимание осенью и зимой.

Цветущий кизил

Белые, розовые или красные соцветия свидетельствуют о наступлении весны. Привлекает птиц и бабочек своими ягодами и цветами.

Сладкая лавровая магнолия

Уменьшенная версия Южной магнолии, подходит для садов. Глянцевые вечнозеленые листья, ароматные кремово-белые цветы. Появляются яркие коробочки с семенами красного оттенка.

Корейская рябина

Корейская рябина (Sorbus alnifolia), произрастающая в Восточной Азии, радует глаз в любое время года. В мае белые цветы, летом ярко-красные ягоды. Осенью листья приобретают яркие желтые и красные оттенки.

 

Уточнения

Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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