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Когда сажать перцы в средней полосе и на юге, чтобы не потерять урожай

2:31
Садоводство

Опытные дачники знают: секрет раннего урожая перцев кроется в правильном времени посадки. Но когда именно начинать? Всё зависит от условий выращивания — дома, в теплице или под открытым небом.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Рассада — залог успеха

Перец — теплолюбивая культура, поэтому его редко сеют сразу в грунт. Оптимальное время для посева — конец февраля — начало марта.

Почва: рыхлая, с нейтральной кислотностью.
Тара: стаканчики из-под йогурта или яичные лотки подойдут идеально.
Освещение: держите рассаду у окна или используйте фитолампу, чтобы избежать вытягивания ростков.
Температура: около +25°C для прорастания, после всходов — не ниже +18°C.

К моменту высадки кустики станут крепкими и готовыми к активному росту.

Выращивание в теплице: стабильный урожай под укрытием

Если у вас отапливаемая теплица, пересадить рассаду можно уже в начале марта. В неотапливаемую теплицу перцы лучше высаживать в мае, когда ночная температура не опускается ниже +17°C.

• Днём оптимальная температура +22-27°C, но без перегрева, иначе растения сбросят завязи.
• Полив должен быть регулярным, так как пересыхание губительно для перцев.
• Проветривание необходимо, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Прямой посев в грунт: риск или выигрышная стратегия?

Для южных регионов возможно выращивание без рассады, но в средней полосе семена сеют не раньше середины мая, когда заморозки уже исключены.

Чтобы перцы легче адаптировались, рассаду заранее закаливают — выносят на балкон или ставят у открытого окна. После высадки грядки мульчируют, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перепадов температур.

Как получить обильный урожай?

Соблюдайте сроки посева — слишком ранняя посадка приведёт к слабым вытянутым росткам.
Контролируйте температуру и влажность — без стабильных условий перцы растут медленно.
Подкармливайте растения — раз в две недели удобрениями с калием и фосфором.

Если учесть все нюансы, ваши перцы созреют раньше, чем у соседей, и осенью грядки будут ломиться от щедрого урожая!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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