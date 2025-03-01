Обрабатывать лук или надеяться на удачу? Проверять на своём огороде не советуем

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Луковицы перед посадкой требуют обработки, чтобы избежать болезней и атак вредителей. Простое замачивание в растворах помогает защитить урожай от грибков, бактерий и насекомых, а также ускоряет прорастание.

Фото: pexels. com by Maria Tyutina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Репчатый лук

Чем обработать лук перед посадкой

Марганцовка Раствор: 3-4 г на 1 л воды (30-40°C).

Замачивание: 20-30 минут.

Эффект: уничтожает бактерии и грибки. Солёный раствор Раствор: 1-2 ст. л. соли на 1 л воды (40-50°C).

Замачивание: 30 минут — 2 часа.

Эффект: защищает от вредителей. Медный купорос Раствор: 1 ч. л. на 1 л воды (40-50°C).

Замачивание: 2 часа.

Эффект: мощная защита от грибковых инфекций. Берёзовый дёготь Раствор: 1 ст. л. на 1 л воды (40°C).

Замачивание: 2 часа (перемешивать).

Эффект: отпугивает вредителей (луковая муха, трипсы). Стимуляторы роста ("Эпин", "Циркон") Раствор: 1 мл на 2 л воды (30°C).

Замачивание: 2 часа.

Эффект: ускоряет всходы и укрепляет иммунитет. Фунгициды ("Максим Дачник", "Фитоспорин") Химические: 2 мл на 1 л воды, замачивание 30 минут.

Биологические: 10-15 г на 0,5 л воды, замачивание 5-10 минут.

Эффект: защита от грибков и болезней.

После замачивания лук можно сразу сажать или подсушить перед хранением.

Уточнения