Обрабатывать лук или надеяться на удачу? Проверять на своём огороде не советуем

Луковицы перед посадкой требуют обработки, чтобы избежать болезней и атак вредителей. Простое замачивание в растворах помогает защитить урожай от грибков, бактерий и насекомых, а также ускоряет прорастание.
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Химические: 2 мл на 1 л воды, замачивание 30 минут.
Биологические: 10-15 г на 0,5 л воды, замачивание 5-10 минут.
Эффект: защита от грибков и болезней.
После замачивания лук можно сразу сажать или подсушить перед хранением.
Уточнения
Пермангана́т ка́лия (распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. Химическая формула — KMnO4. Представляет собой тёмно-фиолетовые, почти чёрные кристаллы, при растворении в воде образующие ярко окрашенный раствор цвета фуксии.