Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушистый заговор: почему стерилизованные кошки всё ещё метят
Сладкая морковь: как полив влияет на вкус вашего урожая
Волосы, как после салона, без утяжеления: идеальные маски с маслами для каждой пряди
Как случайно включить заднюю на ходу и не остаться пешеходом. Секреты АКПП
Сделать кор и пресс сильными и рельефными можно за месяц: ABS-тренировки вам помогут
Проблемы рождаемости в России: профессор Воробьев высказался о причинах и возможных решениях
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Магний действует коварно: первые признаки передозировки, которые легко пропустить
Открыли дверь — попали на деньги: одна из самых коварных ошибок водителей

Обрабатывать лук или надеяться на удачу? Проверять на своём огороде не советуем

1:47
Садоводство

Луковицы перед посадкой требуют обработки, чтобы избежать болезней и атак вредителей. Простое замачивание в растворах помогает защитить урожай от грибков, бактерий и насекомых, а также ускоряет прорастание.

Репчатый лук
Фото: pexels. com by Maria Tyutina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Репчатый лук

Чем обработать лук перед посадкой

  1. Марганцовка

    • Раствор: 3-4 г на 1 л воды (30-40°C).
    • Замачивание: 20-30 минут.
    • Эффект: уничтожает бактерии и грибки.

  2. Солёный раствор

    • Раствор: 1-2 ст. л. соли на 1 л воды (40-50°C).
    • Замачивание: 30 минут — 2 часа.
    • Эффект: защищает от вредителей.

  3. Медный купорос

    • Раствор: 1 ч. л. на 1 л воды (40-50°C).
    • Замачивание: 2 часа.
    • Эффект: мощная защита от грибковых инфекций.

  4. Берёзовый дёготь

    • Раствор: 1 ст. л. на 1 л воды (40°C).
    • Замачивание: 2 часа (перемешивать).
    • Эффект: отпугивает вредителей (луковая муха, трипсы).

  5. Стимуляторы роста ("Эпин", "Циркон")

    • Раствор: 1 мл на 2 л воды (30°C).
    • Замачивание: 2 часа.
    • Эффект: ускоряет всходы и укрепляет иммунитет.

  6. Фунгициды ("Максим Дачник", "Фитоспорин")

    • Химические: 2 мл на 1 л воды, замачивание 30 минут.
    • Биологические: 10-15 г на 0,5 л воды, замачивание 5-10 минут.
    • Эффект: защита от грибков и болезней.

После замачивания лук можно сразу сажать или подсушить перед хранением.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. Химическая формула — KMnO4. Представляет собой тёмно-фиолетовые, почти чёрные кристаллы, при растворении в воде образующие ярко окрашенный раствор цвета фуксии.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Пушистый заговор: почему стерилизованные кошки всё ещё метят
Сладкая морковь: как полив влияет на вкус вашего урожая
Волосы, как после салона, без утяжеления: идеальные маски с маслами для каждой пряди
Как случайно включить заднюю на ходу и не остаться пешеходом. Секреты АКПП
Сделать кор и пресс сильными и рельефными можно за месяц: ABS-тренировки вам помогут
Проблемы рождаемости в России: профессор Воробьев высказался о причинах и возможных решениях
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Обрабатывать лук или надеяться на удачу? Проверять на своём огороде не советуем
Магний действует коварно: первые признаки передозировки, которые легко пропустить
Открыли дверь — попали на деньги: одна из самых коварных ошибок водителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.