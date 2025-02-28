Забудьте про сложные формулы: считаем сотки участка за 5 минут — удивительно простой способ

Сотка — это 100 квадратных метров, или квадрат со сторонами по 10 метров. Этот термин давно прижился в России, хотя официальное название этой единицы — ар (а). Он используется при продаже земли, строительстве и даже для расчёта налогов.
Фото: Own work by Metzner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дачный участок
Когда важно знать площадь участка
Перед строительством — для точного расчёта фундамента и размещения построек.
Перед продажей — цена участка зависит от его размера.
Перед уплатой налогов — сумма налога рассчитывается исходя из площади земли.
Как рассчитать площадь участка самостоятельно
Замеры
Вбейте колышки по углам участка.
Измерьте стороны с помощью рулетки или натянутой верёвки.
Запишите результаты.
Формулы для расчёта
Прямоугольный или квадратный участок: S = a × b (умножьте длину на ширину).
Трапециевидный участок: S = ½ (a + b) × h (среднее арифметическое оснований умножьте на высоту).
Сложные формы: разделите участок на простые фигуры, вычислите их площади отдельно и сложите.
Когда стоит вызвать специалистов
Если участок имеет нестандартную форму, перепады высот или спорные границы, лучше доверить измерения кадастровому инженеру. Он использует геодезические приборы и выдаст точные данные.
Теперь вы знаете, как посчитать сотки на своём участке и не запутаться!
Уточнения
Инженер-геодезист — специалист с высшим техническим образованием, выполняющий топографо-геодезические, изыскательские, разбивочные, проектировочные работы, занимается формированием теоретической базы путем измерения территории и вычисления координат местности; создает топографические планы и карты.