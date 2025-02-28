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Забудьте про сложные формулы: считаем сотки участка за 5 минут — удивительно простой способ

1:31
Садоводство

Сотка — это 100 квадратных метров, или квадрат со сторонами по 10 метров. Этот термин давно прижился в России, хотя официальное название этой единицы — ар (а). Он используется при продаже земли, строительстве и даже для расчёта налогов.

Дачный участок
Фото: Own work by Metzner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дачный участок

Когда важно знать площадь участка

  • Перед строительством — для точного расчёта фундамента и размещения построек.
  • Перед продажей — цена участка зависит от его размера.
  • Перед уплатой налогов — сумма налога рассчитывается исходя из площади земли.

Как рассчитать площадь участка самостоятельно

  1. Замеры

    • Вбейте колышки по углам участка.
    • Измерьте стороны с помощью рулетки или натянутой верёвки.
    • Запишите результаты.

  2. Формулы для расчёта

    • Прямоугольный или квадратный участок: S = a × b (умножьте длину на ширину).
    • Трапециевидный участок: S = ½ (a + b) × h (среднее арифметическое оснований умножьте на высоту).
    • Сложные формы: разделите участок на простые фигуры, вычислите их площади отдельно и сложите.

Когда стоит вызвать специалистов

Если участок имеет нестандартную форму, перепады высот или спорные границы, лучше доверить измерения кадастровому инженеру. Он использует геодезические приборы и выдаст точные данные.

Теперь вы знаете, как посчитать сотки на своём участке и не запутаться!

Уточнения

Инженер-геодезист — специалист с высшим техническим образованием, выполняющий топографо-геодезические, изыскательские, разбивочные, проектировочные работы, занимается формированием теоретической базы путем измерения территории и вычисления координат местности; создает топографические планы и карты.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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