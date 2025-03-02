Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборка больше не бесконечный процесс: этот метод помогает сделать дом уютным
Хотите быть бодрыми и активными даже в 90 лет? Попробуйте эти привычки
Час, два, сутки? Сколько на самом деле нужно ждать, чтобы сесть за руль после алкоголя
Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме
Эти 5 продуктов испортятся в морозилке быстрее, чем вы думаете: мнение диетолога
Таам Джа: новая глубочайшая дыра на планете удивила учёных
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино

Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии

3:10
Садоводство » Советы

Огурцы — один из самых популярных овощей на наших грядках. Они любят тепло и свет, но, несмотря на это, иногда садоводы сталкиваются с проблемами в их агрономии. Если вы хотите, чтобы ваши огурцы плодоносили обильно и регулярно, существует несколько простых приемов и секретов, которые помогут вам добиться этого. В этой статье мы поделимся одним эффективным трюком, который поможет сделать ваши огурцы настоящими чемпионами по урожайности!

Рассада огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рассада огурцов

Простой трюк: Привлечение опылителей

Одним из самых важных факторов, влияющих на урожайность огурцов, является наличие опылителей. Огурцы — это традиционные цветочные культуры, которые требуют опыления для формирования плодов. Если у вас в саду недостаточно пчел и других насекомых, вероятность получения хорошего урожая снижается. Поэтому, чтобы заставить ваши огурцы плодоносить как сумасшедшие, необходимо создать привлекательные условия для опылителей.

Как это сделать

Вот несколько шагов, чтобы привлечь опылителей к вашим огурцам:

  1. Создайте цветочное разнообразие. Разбросайте вокруг ваших огуречных грядок цветы, которые привлекают опылителей, такие как настурции, календула или ромашка. Эти растения не только привлекут пчел и бабочек, но и помогут увеличить биологическое разнообразие в вашем саду.
  2. Избегайте пестицидов. Химические средства защиты растений могут отпугнуть полезных насекомых. Попробуйте использовать органические методы борьбы с вредителями и предупреждения болезней, чтобы не повредить популяции опылителей.
  3. Обеспечьте доступ к воде. Опылители, такие как пчелы, нуждаются в воде. Создайте маленький водоем или просто разместите в саду несколько мелких блюд с водой, добавьте в них камни, чтобы насекомые могли удобно садиться.
  4. Установите ульи. Если у вас есть возможность, установите ульи с пчелами-опылителями в своем саду. Это не только повысит шансы на опыление но и обеспечит большую продуктивность огурцов
  5. Соблюдайте расстояние между растениями. Высаживайте огурцы с достаточным расстоянием друг от друга, чтобы обеспечить доступ к ним для насекомых. Это также поможет избежать конкуренции за свет и питательные вещества.

Мониторинг и уход

После применения этих шагов обязательно наблюдайте за вашими огурцами. Если они начинают цвести, проверьте, есть ли вокруг них опылители. Если вовремя обратить на это внимание, вы сможете заметить, как ваши огурцы начинают приносить плоды быстрее и в большем количестве.

Этот простой трюк по привлечению опылителей является отличным способом увеличить урожайность ваших огурцов. Создайте подходящие условия в вашем саду, и вы увидите, как ваши огурцы плодоносить лучше, чем когда-либо. Наблюдайте за красотой цветущих растений и наслаждайтесь обилием свежих и вкусных огурцов со своего огорода!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.