Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине сообщили о массовой гибели солдат ВСУ после удара Искандера
Еда для полного счастья: продукты, которые улучшают настроение
Электропоезд избавит туристов от пробок на границе
Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех
Как понять, что ваша собака страдает от тревожности: что с этим делать
Весна обнажает все грехи зимы: что скрывает ваш автомобиль и какие поломки начали его разрушать
Политическая интрига: Зеленский не стал исключать своего участия в президентских выборах на Украине
Зачем опытные хозяйки используют пену для бритья в уборке: секрет чистоты раскрыт
Как улучшить результат в беге? Вам помогут 5 полезных асан из йоги

Соль против гнили: раскрыт секрет весенней обработки яблонь — урожай удивит!

3:21
Садоводство » Вредители и болезни

С приходом весны садоводы начинают активно заботиться о своих плодовых деревьях, и яблони не исключение. Чтобы обеспечить здоровье своих деревьев и получить хороший урожай, важно проводить весеннюю обработку. Один из популярных методов, о котором стоит упомянуть, — это использование соли и других средств для профилактики гнили заболеваний.

Больная яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Больная яблоня

 Зачем обрабатывать яблони весной?

Весна — это время активного роста и восстановления деревьев после зимовки. Однако в этот период яблони подвержены различным заболеваниям, таким как парша, мучнистая роса и гниль. Профилактическая обработка поможет укрепить деревья, защитить их от инфекций и вредителей, а также подготовить к будущему урожаю.

Эффективные средства для обработки яблонь

  1. Соль: соль обладает антисептическими свойствами и может помочь в борьбе с гнилью. Рекомендуется приготовить раствор из 1 столовой ложки соли на 10 литров воды и опрыскать им деревья. Однако важно не переусердствовать — избыток соли может повредить корни.
  2. Медный купорос: это традиционное средство, оказывающее фунгицидное действие. Для приготовления раствора необходимо развести 100 г медного купороса в 10 литрах воды. Такой раствор поможет предотвратить гниль и болезни, такие как парша.
  3. Фунгициды: современные системные средства защиты растений, такие как «Хорус» или «Топас», можно использовать для обработки яблонь. Они эффективно борются с грибковыми заболеваниями и защищают деревья на долгое время.
  4. Настой чеснока: чеснок обладает природными антибактериальными свойствами. Для приготовления настоя нужно 200 г чеснока залить 2 литрами воды и оставить на сутки. Затем раствор необходимо процедить и разбавить в 10 литрах воды для опрыскивания.
  5. Молоко: молочные продукты могут также использоваться как естественные защитные средства. Раствор из молока и воды (1:2) поможет защитить яблони от грибковых заболеваний.

Правила обработки

  1. Время обработки: обработку яблонь лучше проводить в начале весны, когда почки еще не начали располагаться. Обычно это период, когда температура воздуха превышает 5 градусов Цельсия.
  2. Техника опрыскивания: обрабатывайте деревья равномерно, уделяя внимание всем частям растения, включая ствол, ветви и листья. Используйте садовый опрыскиватель для удобства.
  3. Безопасность: при работе с химическими веществами обязательно надевайте перчатки и защитные очки. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке.

Получение здорового и вкусного урожая яблок требует не только любви и заботы, но и правильного ухода. Обработка яблонь ранней весной — ключевой момент в уходе за садом. Используя соль, медный купорос, природные настои и фунгициды, вы сможете защитить свои яблони от гнили и болезней, а значит, наслаждаться урожаем каждого года. Не забывайте, что лучше предотвратить проблему, чем затем ее решать. 

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Садоводство, цветоводство
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней Аудио 
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту
Красота и стиль
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Последние материалы
Еда для полного счастья: продукты, которые улучшают настроение
Электропоезд избавит туристов от пробок на границе
Экономия и вкус: печенье из рассола, которое покорит всех
Соль против гнили: раскрыт секрет весенней обработки яблонь — урожай удивит!
Как понять, что ваша собака страдает от тревожности: что с этим делать
Весна обнажает все грехи зимы: что скрывает ваш автомобиль и какие поломки начали его разрушать
Политическая интрига: Зеленский не стал исключать своего участия в президентских выборах на Украине
Зачем опытные хозяйки используют пену для бритья в уборке: секрет чистоты раскрыт
Как улучшить результат в беге? Вам помогут 5 полезных асан из йоги
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.