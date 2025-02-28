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Огуречная арифметика: сколько зелёных друзей поместится на 1 м² без огородных войн

Садоводство

Выращивание огурцов в теплице — это настоящий баланс между наукой и искусством. Урожайность этих зелёных хрустящих плодов напрямую зависит от множества факторов: сорта, условий выращивания, ухода и агротехнических приёмов. В среднем, с одного квадратного метра можно получить от 10 до 25 килограммов, а при использовании особых сортов и грамотного ухода эта цифра может вырасти до 30-35 кг.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Что влияет на урожайность

Чтобы собрать максимум плодов, важно правильно выбрать сорт. Например, партенокарпические гибриды (не требующие опыления) дают стабильный и высокий урожай. Также важны регулярный полив, сбалансированное питание растений, контроль температуры и влажности в теплице.

Правильное формирование кустов также играет огромную роль: равномерное освещение и хорошая циркуляция воздуха помогут избежать загнивания и болезней.

Маленькие хитрости для большого урожая

Опытные огородники советуют применять органические и минеральные удобрения, использовать капельный полив и мульчирование почвы. Удаление повреждённых листьев и больных плодов также помогает поддерживать растения в хорошем состоянии.

Сколько растений можно посадить на квадратном метре

Рекомендуется высаживать от 2 до 4 кустов огурцов на один квадратный метр. Они любят тепло, а ускорить их рост можно, создав утеплённые грядки.

Оптимальное расстояние между растениями

В теплице огурцы сажают с расстоянием 40-50 см между кустами и 80-100 см между рядами. Так растения получают достаточно света и пространства для роста.

Лучшие сорта способны давать до 10 килограммов огурцов с одного куста.

Какие сорта подойдут для теплицы

  • Гибриды - сорта "Герман F1", "Маринда F1" дают обильный урожай и устойчивы к болезням.

  • Партенокарпические сорта - например, "Зозуля" и "Емеля F1", не требуют опыления и отлично подходят для закрытого грунта.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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