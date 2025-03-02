Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
5 ложек этого продукта избавят от засора: больше не придётся вызывать сантехника
Похудение без диет и крем для идеальной кожи — всего один шаг утром
Секреты борьбы с блохами, которые убивают не только насекомых, но и природу
Шац* заявил, что получение Оскара Юрием Борисовым станет индульгенцией для многих
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Blue Ghost совершил посадку на Луну
Почему могут отказать в выдаче загранпаспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта

Выбрасывать – безумие: вот как томатная ботва превращается в золото для дачника

3:05
Садоводство » Советы

После сбора урожая томатов многие дачники сталкиваются с вопросом, что делать с ботвой. Чаще всего ее просто выбрасывают, не понимая, что это может стать ошибкой. Ботва томатов, несмотря на то, что она не пригодна для еды, имеет множество полезных возможностей. 

Куст томатов
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куст томатов

Компостирование

Один из самых простых и популярных способов утилизации ботвы – это компостирование. Томатная ботва содержит много питательных веществ, которые постепенно разлагаются и превращаются в органическое удобрение. Если вы добавите ботву в компостную яму, это поможет обогатить ваш компост, который затем можно использовать для удобрения почвы и улучшения её структуры.

Мульчирование

Другое применение томатной ботвы – мульчирование. Мульча из ботвы помогает сохранять влагу в почве, предотвращает прорастание сорняков и защищает корни растений от резких перепадов температур. Просто расстелите ботву вокруг растений, и вы получите естественный защитный слой, который будет способствовать здоровью ваших культур.

Защита от вредителей

Некоторые опытные дачники используют ботву как защитное средство от вредителей. Например, настой из томатной ботвы может отпугивать таких насекомых, как тля и трипсы. Чтобы приготовить настой, просто залейте свежую или сухую ботву водой и дайте настояться несколько дней. Полученным раствором можно опрыскивать растения для защиты от вредителей.

Сидерация

Томатная ботва может использоваться также как сидерат. Сидераты – это растения, которые сажают для улучшения качества почвы. Ботва томатов содержит азот, который, разлагаясь в почве, способствует её плодородию. Если вы не хотите компостировать ботву, можно просто разложить её в грядке и заделать в почву — это улучшит её структуру и обогатит питательными веществами.

Использование в качестве корма

В некоторых случаях ботва томатов может быть использована как корм для домашних животных, например, для коз или кур. Однако важно помнить, что ботва содержит соланин, который в больших количествах может быть токсичен. Поэтому перед кормлением животных ботва должна быть тщательно обработана и использована в ограниченных количествах.

Как видно, томатная ботва – это не просто отходы, а ценный ресурс, который можно эффективно использовать в садоводстве. Вместо того чтобы выбрасывать её, дачники могут применять ботву для компостирования, мульчирования, защиты от вредителей, сидерации или даже как корм для животных, соблюдая осторожность. Это не только сократит количество отходов, но и поможет улучшить почву и повысить урожайность в будущем. Так что в следующий раз, когда вы будете собирать урожай, не спешите расставаться с ботвой и подумайте о том, как она может помочь вашему саду!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий
Еда и рецепты
Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий Аудио 
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
Авто
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Похудение без диет и крем для идеальной кожи — всего один шаг утром
Секреты борьбы с блохами, которые убивают не только насекомых, но и природу
Выбрасывать – безумие: вот как томатная ботва превращается в золото для дачника
Шац* заявил, что получение Оскара Юрием Борисовым станет индульгенцией для многих
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Blue Ghost совершил посадку на Луну
Почему могут отказать в выдаче загранпаспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
3 марта: отмена крепостного права, День дикой природы и Февральская революция
Удар по атаке "Динамо": Тюкавин может выбыть на полгода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.