Растения-защитники: как избавиться от мух и украсить свой дом одновременно

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Более здоровая и естественная альтернатива для устранения насекомых — это растения, которые действуют как природные инсектициды. Мухи избегают их характерного запаха

Фото: commons.wikimedia.org by Plenuska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Базилик

Лаванда

Лаванда имеет приятный аромат для человека, но неприятный для мух, потому что она содержит химическое соединение, которое действует как природный инсектицид. Кроме того, нет необходимости поливать это растение каждый день и оно требует каждый раз немного воды.

Базилик

Это травянистое растение, известное своим ароматом и видом. Тем не менее, если вы выращиваете базилик дома, он будет отлично отпугивать мух, так как аромат листьев им не нравится.

Розмарин

Это растение имеет очень сильный запах для мух. Кроме того, эфирное масло розмарина является отличным репеллентом, который можно наносить на тело, как рекомендуют специалисты, чтобы удержать других видов насекомых.

Лимонная мята

Несмотря на то, что это растение цитрусовое, яркий лимонный аромат мелиссы будет отвлекать мух от того.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

