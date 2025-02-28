Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород

Те, кто занимаются садоводством, безусловно, любят все многолетние овощи. Ниже приведены 8 многолетних овощей, которые вы посадите один раз и будете наслаждаться ими долго.
Спаржа — это известное многолетнее растение. С момента посадки можно собирать спаржу в течение 15 или 20 лет или даже больше.
Сажайте ее на расстоянии около 45 см друг от друга и на глубину примерно 15 сантиметров.
Ревень — это упорное многолетнее растение, которое добавляет уникальную горечь в десерты и салаты. Этот овощ особенно популярен в холодном климате и часто является одной из первых культур, которые появляются весной.
Посадите ранней весной или осенью, размещая на расстоянии около 90 см друг от друга.
Клубни артишока имеют слегка ореховый вкус и являются отличной альтернативой картошке. Сажайте клубни ранней весной в хорошо дренированную землю. Они могут расти достаточно высоко, поэтому выберите место, где не затеняют другие растения.
Это лиственный зеленый овощ с кислым вкусом. Это универсальный овощ, который можно использовать в салаты, супы и соусы. Посадите семена ранней весной и часто поливайте.
Он известен съедобными бутонами. Они требуют немного больше места и ухода, но они являются уникальным и изысканным дополнением к вашему саду. Сажайте их весной и накройте растения для поддержания влажности.
Египетский лук — это уникальное многолетнее растение. Посадите осенью для достижения наилучших результатов.
Это многолетнее растение, которое быстро развивается и процветает во влажных условиях. Листья добавляют пряность в салаты, бутерброды и супы.
Салат предпочитает прохладные, тенистые места и не требует постоянной подачи воды.
Хрен — это пряный корнеплод, который добавляет пряности в соусы и блюда. Он хорошо растет в различных условиях.
Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.