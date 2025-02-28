Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Те, кто занимаются садоводством, безусловно, любят все многолетние овощи. Ниже приведены 8 многолетних овощей, которые вы посадите один раз и будете наслаждаться ими долго.

Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спаржа

Спаржа

Спаржа — это известное многолетнее растение. С момента посадки можно собирать спаржу в течение 15 или 20 лет или даже больше.

Сажайте ее на расстоянии около 45 см друг от друга и на глубину примерно 15 сантиметров.

Ревень

Ревень — это упорное многолетнее растение, которое добавляет уникальную горечь в десерты и салаты. Этот овощ особенно популярен в холодном климате и часто является одной из первых культур, которые появляются весной.

Посадите ранней весной или осенью, размещая на расстоянии около 90 см друг от друга.

Артишок Иерусалимский

Клубни артишока имеют слегка ореховый вкус и являются отличной альтернативой картошке. Сажайте клубни ранней весной в хорошо дренированную землю. Они могут расти достаточно высоко, поэтому выберите место, где не затеняют другие растения.

Щавель

Это лиственный зеленый овощ с кислым вкусом. Это универсальный овощ, который можно использовать в салаты, супы и соусы. Посадите семена ранней весной и часто поливайте.

Артишок

Он известен съедобными бутонами. Они требуют немного больше места и ухода, но они являются уникальным и изысканным дополнением к вашему саду. Сажайте их весной и накройте растения для поддержания влажности.

Египетский лук

Египетский лук — это уникальное многолетнее растение. Посадите осенью для достижения наилучших результатов.

Кресс-салат

Это многолетнее растение, которое быстро развивается и процветает во влажных условиях. Листья добавляют пряность в салаты, бутерброды и супы.

Салат предпочитает прохладные, тенистые места и не требует постоянной подачи воды.

Хрен

Хрен — это пряный корнеплод, который добавляет пряности в соусы и блюда. Он хорошо растет в различных условиях.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.

