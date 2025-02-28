Обрезка роз весной: как не испортить куст и добиться пышного цветения

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время активных работ в саду, а одна из важнейших задач этого сезона — правильная обрезка. Если её выполнить неправильно, можно навредить растениям, снизить урожайность или даже погубить деревья и кустарники. Но если соблюдать три простых правила, сад только поблагодарит вас здоровыми побегами и обильным цветением.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алматы, розы на Кулымбетова

Что нужно знать о весенней обрезке?

Весной плодовые деревья нуждаются в прореживании. Удаляйте пересекающиеся, загущенные и больные ветви, а также сломанные части. Важно, чтобы крона оставалась воздушной и пропускала достаточно света. Яблони, груши, сливы и персиковые деревья обрезают до начала активного сокодвижения. Молодые деревья формируют с помощью основного надреза, а старые нуждаются в более щадящем прореживании.

Как правильно обрезать розы?

Весной розы также требуют внимания. Важно оставить 3-4 сильных побега, а остальные укоротить на 3-5 глазков. Отмершие, больные и пересекающиеся ветви удаляют полностью. Кустовые розы омолаживают, обрезая старые одревесневшие побеги.

Летнецветущие кустарники также стоит подрезать, но те, что цветут весной, лучше трогать после окончания цветения. Если этого не сделать, они потеряют листья, а цветение будет скудным.

Три главных правила весенней обрезки

Всегда используйте чистый инструмент. Перед каждой процедурой дезинфицируйте секаторы спиртовым раствором. Это поможет предотвратить передачу болезней от одного растения к другому. Обрезайте до здоровой ткани. Не бойтесь удалять сухие и повреждённые части. Если оставить слишком много отмершей древесины, растение ослабнет. Обрезайте ветви маленькими шагами, пока не дойдёте до живой ткани. Ждите, пока пройдут морозы. Ранние заморозки могут повредить свежие срезы. Поэтому лучше подождать стабильного потепления, но не затягивать: если обрезку сделать слишком поздно, растение потратит силы на рост новых побегов, а не на цветение или плодоношение.

Дополнительные советы по весеннему уходу за садом

Весна — это не только обрезка. Важно также провести санитарную очистку деревьев, удалить лишний мох и лишайники, которые могут стать источником болезней. Морозобоины на коре нужно аккуратно зачистить и обработать садовым варом. А вокруг деревьев полезно разбрасывать зрелый компост или навоз, чтобы обеспечить их питательными веществами.

Не забывайте и про весеннее опрыскивание. После обрезки растения становятся уязвимыми, поэтому обработка от вредителей и грибковых инфекций поможет защитить их и повысить урожайность.

Весенний сад — это не только труд, но и радость. Если подойти к обрезке правильно, уже через несколько недель можно будет увидеть результат — крепкие растения, пышное цветение и богатый урожай.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

