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Скрытая угроза: почему редкие растения исчезают из ботанических садов мира

2:43
Садоводство

Знаете ли вы, что ботанические сады по всему миру сталкиваются с трудностями в сохранении редких и исчезающих видов растений? Недавнее исследование Кембриджского университета показало, что, несмотря на усилия, многие из этих учреждений испытывают сложности в достижении своей основной цели — защите наиболее уязвимых растений от вымирания.

Орхидеи в ботаническом саду в Киото
Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License
Орхидеи в ботаническом саду в Киото

Проблемы ботанических садов

Анализ данных за столетие, охватывающий 50 ботанических садов и дендрариев, выявил, что:

  • Ограничения на сбор растений: международные соглашения, такие как Конвенция о биологическом разнообразии, существенно сократили возможности по сбору дикорастущих растений, что затрудняет пополнение коллекций.

  • Недостаточная координация: отсутствие скоординированных усилий между садами приводит к дублированию коллекций и упущенным возможностям по сохранению редких видов.

Призыв к объединению усилий

Профессор Сэмюэль Брокингтон из Кембриджского университета подчеркивает необходимость глобального сотрудничества:

"Теперь необходимы согласованные, совместные усилия всех ботанических садов мира, чтобы сохранить генетически разнообразный спектр растений и сделать их доступными для исследований и будущей реинтродукции в дикую природу."

Роль ботанических садов в Венгрии

Венгрия гордится своими ботаническими садами, которые вносят значительный вклад в сохранение биоразнообразия:

  • Национальный ботанический сад в Вацратоте: расположенный на площади 27 гектаров, сад содержит около 13 000 видов растений, включая 3 300 видов деревьев и кустарников.

  • Старейший ботанический сад Fűvészkert в Будапеште: основанный в 1771 году, сад насчитывает более 7 000 видов растений, включая обширные коллекции кактусов, бромелий и орхидей.

Пути решения

Для эффективного сохранения редких растений ботанические сады должны:

  • Усилить международное сотрудничество: обмениваться информацией и растительным материалом для создания более разнообразных и устойчивых коллекций.

  • Развивать биотехнологические методы: использовать культуру тканей и другие современные технологии для размножения и сохранения редких видов.

  • Образовывать общественность: повышать осведомленность о важности сохранения растительного мира через образовательные программы и мероприятия.

Только через объединение усилий и ресурсов ботанические сады смогут эффективно противостоять угрозе исчезновения многих уникальных видов растений.

Уточнения

Ботани́ческий сад - территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света и различных климатических зон, которые не растут в самой стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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