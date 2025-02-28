Скрытая угроза: почему редкие растения исчезают из ботанических садов мира

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что ботанические сады по всему миру сталкиваются с трудностями в сохранении редких и исчезающих видов растений? Недавнее исследование Кембриджского университета показало, что, несмотря на усилия, многие из этих учреждений испытывают сложности в достижении своей основной цели — защите наиболее уязвимых растений от вымирания.

Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License Орхидеи в ботаническом саду в Киото

Проблемы ботанических садов

Анализ данных за столетие, охватывающий 50 ботанических садов и дендрариев, выявил, что:

Ограничения на сбор растений : международные соглашения, такие как Конвенция о биологическом разнообразии, существенно сократили возможности по сбору дикорастущих растений, что затрудняет пополнение коллекций.

Недостаточная координация: отсутствие скоординированных усилий между садами приводит к дублированию коллекций и упущенным возможностям по сохранению редких видов.

Призыв к объединению усилий

Профессор Сэмюэль Брокингтон из Кембриджского университета подчеркивает необходимость глобального сотрудничества:

"Теперь необходимы согласованные, совместные усилия всех ботанических садов мира, чтобы сохранить генетически разнообразный спектр растений и сделать их доступными для исследований и будущей реинтродукции в дикую природу."

Роль ботанических садов в Венгрии

Венгрия гордится своими ботаническими садами, которые вносят значительный вклад в сохранение биоразнообразия:

Национальный ботанический сад в Вацратоте : расположенный на площади 27 гектаров, сад содержит около 13 000 видов растений, включая 3 300 видов деревьев и кустарников.

Старейший ботанический сад Fűvészkert в Будапеште: основанный в 1771 году, сад насчитывает более 7 000 видов растений, включая обширные коллекции кактусов, бромелий и орхидей.

Пути решения

Для эффективного сохранения редких растений ботанические сады должны:

Усилить международное сотрудничество : обмениваться информацией и растительным материалом для создания более разнообразных и устойчивых коллекций.

Развивать биотехнологические методы : использовать культуру тканей и другие современные технологии для размножения и сохранения редких видов.

Образовывать общественность: повышать осведомленность о важности сохранения растительного мира через образовательные программы и мероприятия.

Только через объединение усилий и ресурсов ботанические сады смогут эффективно противостоять угрозе исчезновения многих уникальных видов растений.

Уточнения

Ботани́ческий сад - территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света и различных климатических зон, которые не растут в самой стране.

