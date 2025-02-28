Пень на участке — не приговор: два хитрых способа убрать его без усилий

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пень на участке может стать настоящей головной болью: мешает посадкам, портит вид, а выкопать его непросто. Но есть способы справиться с проблемой без лопаты и тяжёлой техники.

Фото: toolserver.org by Parker D, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пень

Уничтожение пня с помощью удобрений

Если не торопитесь и готовы подождать год-два, пень можно разрушить при помощи мочевины или селитры (аммиачной, натриевой, калийной). Эти вещества ускоряют разложение древесины, превращая её в труху. Однако в период разложения грунт вокруг пня насыщается азотом, что может повлиять на растения в радиусе 4-5 метров.

Некоторые заменяют удобрения обычной поваренной солью, но это не лучший вариант: соль делает почву бесплодной и ухудшает её структуру.

Что понадобится:

— Пила (если пень высокий);

— Дрель с перьевым сверлом;

— Мочевина или селитра;

— Полиэтиленовая плёнка.

Как делать:

Если пень выступает над землёй, обрежьте его как можно ниже. Просверлите в древесине несколько глубоких отверстий. Заполните их удобрением. Накройте пень плёнкой и оставьте.

Через 1-2 года от него останется лишь рыхлая древесина, которую легко удалить.

Выжигание пня — быстрый, но рискованный способ

Этот метод эффективен, но требует осторожности. Категорически запрещается проводить его в засуху или вблизи построек, чтобы не спровоцировать пожар.

Что понадобится:

— Дрель с длинным сверлом;

— Керосин или жидкость для розжига;

— Полоска хлопчатобумажной ткани;

— Сухие ветки;

— Спички или зажигалка.

Как делать:

Просверлите в центре пня глубокое отверстие, доходящее до корней. Сделайте ещё два боковых прохода, соединяющихся с центральным. Залейте внутрь керосин, оставьте на сутки. Смочите в горючем полоску ткани, наполовину опустите её внутрь. Подожгите край фитиля. В процессе горения периодически подбрасывайте сухие ветки и следите за огнём.

В среднем процесс занимает около 12 часов, после чего остаётся зола, которую можно использовать как удобрение.

Какой способ выбрать

Если хотите убрать пень без спешки и без последствий для участка — используйте удобрения. Если нужно быстро, и не страшен открытый огонь — выжигание поможет справиться за сутки.

Уточнения

Пень — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.





Азо́т (химический символ — N, от лат. Nitrogenium) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 7.

