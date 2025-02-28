Пень на участке — не приговор: два хитрых способа убрать его без усилий

Пень на участке может стать настоящей головной болью: мешает посадкам, портит вид, а выкопать его непросто. Но есть способы справиться с проблемой без лопаты и тяжёлой техники.
Если не торопитесь и готовы подождать год-два, пень можно разрушить при помощи мочевины или селитры (аммиачной, натриевой, калийной). Эти вещества ускоряют разложение древесины, превращая её в труху. Однако в период разложения грунт вокруг пня насыщается азотом, что может повлиять на растения в радиусе 4-5 метров.
Некоторые заменяют удобрения обычной поваренной солью, но это не лучший вариант: соль делает почву бесплодной и ухудшает её структуру.
— Пила (если пень высокий);
— Дрель с перьевым сверлом;
— Мочевина или селитра;
— Полиэтиленовая плёнка.
Через 1-2 года от него останется лишь рыхлая древесина, которую легко удалить.
Этот метод эффективен, но требует осторожности. Категорически запрещается проводить его в засуху или вблизи построек, чтобы не спровоцировать пожар.
— Дрель с длинным сверлом;
— Керосин или жидкость для розжига;
— Полоска хлопчатобумажной ткани;
— Сухие ветки;
— Спички или зажигалка.
В среднем процесс занимает около 12 часов, после чего остаётся зола, которую можно использовать как удобрение.
Если хотите убрать пень без спешки и без последствий для участка — используйте удобрения. Если нужно быстро, и не страшен открытый огонь — выжигание поможет справиться за сутки.
Пень — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
Азо́т (химический символ — N, от лат. Nitrogenium) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 7.
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