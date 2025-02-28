Торфяные таблетки против ящиков с землёй — кто победит в битве за рассаду

Торфяные таблетки — удобное решение для рассады и укоренения черенков. Они просты в использовании, а растения в них получают оптимальные условия для роста. Как выбрать подходящие таблетки и использовать их правильно? Разбираемся!
Торфяная таблетка — это прессованный субстрат в биоразлагаемой оболочке, который при замачивании разбухает и превращается в удобную среду для проращивания семян или укоренения черенков. В их составе обычно используется верховой торф или торфо-перегнойный субстрат, обогащённый обеззараживающими компонентами и стимуляторами роста.
Торфяные таблетки удобны тем, что поддерживают оптимальный уровень кислотности (pH 5,4-6,2), а их структура создаёт благоприятные условия для корней.
Преимущества использования торфяных таблеток:
— Хорошая аэрация и дренаж для корневой системы.
— Минимальный риск заражения грибками и плесенью.
— Не требуется пересадка с пикировкой — растения можно высаживать прямо в грунт.
1. Обратите внимание на состав
Таблетки из торфо-перегнойного субстрата более питательны, чем из верхового торфа. Дополнительные стимуляторы роста ускоряют прорастание семян, а фунгициды защищают от болезней.
2. Подберите размер
Диаметр таблеток варьируется от 2,4 до 7 см.
— Для мелких семян (лобелия, петуния) подойдут таблетки до 4,5 см.
— Для крупных семян (огурцы, помидоры, перцы, тыква) лучше брать 4-7 см.
3. Выбирайте варианты в оболочке
Таблетки без оболочки при замачивании могут расползаться в кашу. Оболочка помогает сохранять форму и защищает корни.
1. Подготовьте контейнер
Разложите таблетки на дне контейнера так, чтобы углубление для семян оказалось сверху.
2. Залейте кипятком
Добавьте воды так, чтобы таблетки покрылись на 1,5-2 см. Через 15-20 минут они разбухнут в 7 раз, превращаясь в готовую среду для посадки.
3. Дайте остыть
Когда торф остынет до комнатной температуры, можно приступать к посеву.
1. Посев семян
— Разместите семечко в углублении.
— Мелкие семена (виола, петуния) не заглубляют, а крупные (баклажаны, томаты) утапливают на 0,5 см.
— Присыпьте землёй и увлажните из пульверизатора.
2. Создайте парниковый эффект
Накройте контейнер плёнкой или крышкой и поставьте в тёплое место (около 25 °С).
3. Уход за рассадой
— Регулярно увлажняйте торф, чтобы он не пересыхал.
— Как только появятся всходы, снимите укрытие и поставьте под свет.
1. Подготовьте лунки
Сделайте углубление 1,5-2 см в центре таблетки с помощью зубочистки или палочки.
2. Поместите черенки
Вставьте их в лунки и слегка прижмите торф вокруг.
3. Создайте мини-тепличку
Накройте контейнер пакетом или крышкой, чтобы влажность оставалась высокой.
4. Ждите корешков
Держите контейнер в тепле (не ниже 25 °С) и регулярно проверяйте влажность торфа. Когда появятся корни, можно снять укрытие.
Торф — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое. Торф образуется в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа воздуха. Здесь они разлагаются не полностью, как в почве, а только частично, их остатки из года в год накапливаются.
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