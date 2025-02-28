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Торфяные таблетки против ящиков с землёй — кто победит в битве за рассаду

Садоводство

Торфяные таблетки — удобное решение для рассады и укоренения черенков. Они просты в использовании, а растения в них получают оптимальные условия для роста. Как выбрать подходящие таблетки и использовать их правильно? Разбираемся!

торфяные таблетки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
торфяные таблетки

Что такое торфяные таблетки и зачем они нужны

Торфяная таблетка — это прессованный субстрат в биоразлагаемой оболочке, который при замачивании разбухает и превращается в удобную среду для проращивания семян или укоренения черенков. В их составе обычно используется верховой торф или торфо-перегнойный субстрат, обогащённый обеззараживающими компонентами и стимуляторами роста.

Торфяные таблетки удобны тем, что поддерживают оптимальный уровень кислотности (pH 5,4-6,2), а их структура создаёт благоприятные условия для корней.

Преимущества использования торфяных таблеток:
— Хорошая аэрация и дренаж для корневой системы.
— Минимальный риск заражения грибками и плесенью.
— Не требуется пересадка с пикировкой — растения можно высаживать прямо в грунт.

Как выбрать торфяные таблетки

1. Обратите внимание на состав
Таблетки из торфо-перегнойного субстрата более питательны, чем из верхового торфа. Дополнительные стимуляторы роста ускоряют прорастание семян, а фунгициды защищают от болезней.

2. Подберите размер
Диаметр таблеток варьируется от 2,4 до 7 см.
— Для мелких семян (лобелия, петуния) подойдут таблетки до 4,5 см.
— Для крупных семян (огурцы, помидоры, перцы, тыква) лучше брать 4-7 см.

3. Выбирайте варианты в оболочке
Таблетки без оболочки при замачивании могут расползаться в кашу. Оболочка помогает сохранять форму и защищает корни.

Как размочить торфяные таблетки

1. Подготовьте контейнер
Разложите таблетки на дне контейнера так, чтобы углубление для семян оказалось сверху.

2. Залейте кипятком
Добавьте воды так, чтобы таблетки покрылись на 1,5-2 см. Через 15-20 минут они разбухнут в 7 раз, превращаясь в готовую среду для посадки.

3. Дайте остыть
Когда торф остынет до комнатной температуры, можно приступать к посеву.

Как использовать торфяные таблетки для рассады

1. Посев семян
— Разместите семечко в углублении.
— Мелкие семена (виола, петуния) не заглубляют, а крупные (баклажаны, томаты) утапливают на 0,5 см.
— Присыпьте землёй и увлажните из пульверизатора.

2. Создайте парниковый эффект
Накройте контейнер плёнкой или крышкой и поставьте в тёплое место (около 25 °С).

3. Уход за рассадой
— Регулярно увлажняйте торф, чтобы он не пересыхал.
— Как только появятся всходы, снимите укрытие и поставьте под свет.

Как использовать торфяные таблетки для укоренения черенков

1. Подготовьте лунки
Сделайте углубление 1,5-2 см в центре таблетки с помощью зубочистки или палочки.

2. Поместите черенки
Вставьте их в лунки и слегка прижмите торф вокруг.

3. Создайте мини-тепличку
Накройте контейнер пакетом или крышкой, чтобы влажность оставалась высокой.

4. Ждите корешков
Держите контейнер в тепле (не ниже 25 °С) и регулярно проверяйте влажность торфа. Когда появятся корни, можно снять укрытие.

Уточнения

Торф — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое. Торф образуется в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа воздуха. Здесь они разлагаются не полностью, как в почве, а только частично, их остатки из года в год накапливаются.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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