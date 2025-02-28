Весна близко, а теплица ещё без крыши: какую плёнку выбрать, чтобы не бегать за ней по участку

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда на рынке десятки видов тепличных плёнок, выбрать подходящую — задача не из лёгких. Кто-то берёт первую попавшуюся в магазине, а потом удивляется, что через сезон покрытие рвётся, как бумага. Другие инвестируют в "вечные" материалы, а в итоге переплачивают за ненужные функции. Как найти оптимальный вариант и не пожалеть? Разбираемся в деталях.

Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Теплица

Какие функции выполняет тепличная плёнка

Плёнка для теплицы — не просто защита от дождя.

Она:

Создаёт стабильный микроклимат, удерживая тепло.

Пропускает свет, но при этом регулирует его интенсивность.

Поддерживает влажность, предотвращая резкие перепады.

Оберегает от ветра, града и других капризов погоды.

Но вот беда — не каждая плёнка делает это одинаково хорошо.

Разновидности тепличных плёнок: плюсы и минусы

Полиэтиленовая — самая дешёвая, но рвётся за один сезон.

Армированная — прочная, но плохо пропускает свет.

Светостабилизированная — выдерживает солнце, но дороже обычной.

Теплоудерживающая — сокращает потери тепла, но требует грамотной установки.

Гидрофильная — не даёт конденсату капать на растения, но со временем теряет свойства.

ПВХ-плёнка — долговечная, но боится морозов.

EVA-плёнка — устойчива к температурным скачкам, но стоит немало.

На что смотреть при выборе

Толщина: чем больше, тем дольше прослужит.

Светопропускная способность: для томатов и перцев важно не меньше 80%.

Климат: для холодных регионов лучше теплоудерживающая плёнка, для южных — светостабилизированная.

Прочность: если на участке сильные ветра, берите армированную или EVA-плёнку.

Как продлить срок службы плёнки

Регулярно очищайте от пыли и грязи.

Не допускайте провисаний — они снижают эффективность.

Убирайте снег с крыши теплицы.

Если плёнка многоразовая, храните её зимой в сухом месте.

Правильный выбор плёнки — залог хорошего урожая. А какая подойдёт именно вам? Теперь ответ на этот вопрос уже не кажется сложным.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



