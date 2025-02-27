Смородина в опасности: этот крошечный вредитель работает быстрее вас

Этот вредитель может испортить не только урожай, но и сами кусты смородины. Поражённые почки становятся круглыми и вздутыми, а листья деформируются. Если вовремя не принять меры, потери урожая могут достигать 70%! Разбираемся, как распознать проблему и какие методы борьбы самые эффективные.

Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветущая смородина

Как выглядит почковый клещ и чем он опасен

Этот микроскопический вредитель поселяется внутри почек, высасывая соки и разрушая ткани. Кусты ослабевают, а листья и побеги деформируются. Помимо прямого вреда, клещ переносит вирусные заболевания, такие как реверсия и хлороз, которые могут привести к полной гибели растения.

Как вовремя обнаружить вредителя

Весной заражённые почки становятся вздутыми и круглыми, не раскрываются.

Летом листья развиваются бледными, скрученными, иногда с мозаичным рисунком.

Осенью на побегах заметны деформированные почки, которые к зиме увеличиваются в числе.

Методы борьбы с почковым клещом

1. Ручное удаление поражённых почек и ветвей

В мае или осенью выщипывайте заражённые почки, пока клещи не расползлись.

При сильном поражении обрезайте ветви или даже весь куст под корень.

Весь растительный материал сжигайте за пределами участка!

2. Обливание кустов кипятком

Проводится ранней весной до распускания почек или осенью.

Температура воды 70-80°C, обработка не более 3-5 секунд.

Эффективно уничтожает клещей, но может повредить куст, если передержать.

3. Народные средства

Чесночный настой (400 г чеснока на 10 л воды, процедить, опрыскивать сразу).

Посадка лука и чеснока рядом со смородиной для отпугивания вредителей.

4. Биопрепараты

Фитоверм, Битоксибациллин, Акарин — безопасны для людей и полезных насекомых.

Минеральные масла (Профилактин, Препарат 30 Плюс) — создают плёнку, препятствующую выходу клещей.

5. Химические препараты

Алиот, Фуфанон-Нова, БиоКилл — обработка перед цветением, строго по инструкции.

Медный купорос или бордоская жидкость — помогает против грибковых инфекций, переносимых клещом.

Профилактика появления клеща

Используйте здоровый посадочный материал от проверенных производителей.

Выбирайте устойчивые сорта (Грация, Селеченская 2, Гулливер, Осиповская и др.).

Проводите омолаживающую обрезку каждые 5 лет.

Регулярно осматривайте кусты и соблюдайте агротехнику.

Уточнения

Сморо́дина чёрная — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Произрастает в районах с умеренным климатом Центральной и Северной Европы и Северной Азии, где предпочитает влажные плодородные почвы.



