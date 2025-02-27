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Смородина в опасности: этот крошечный вредитель работает быстрее вас

Садоводство

Этот вредитель может испортить не только урожай, но и сами кусты смородины. Поражённые почки становятся круглыми и вздутыми, а листья деформируются. Если вовремя не принять меры, потери урожая могут достигать 70%! Разбираемся, как распознать проблему и какие методы борьбы самые эффективные.

Цветущая смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветущая смородина

Как выглядит почковый клещ и чем он опасен

Этот микроскопический вредитель поселяется внутри почек, высасывая соки и разрушая ткани. Кусты ослабевают, а листья и побеги деформируются. Помимо прямого вреда, клещ переносит вирусные заболевания, такие как реверсия и хлороз, которые могут привести к полной гибели растения.

Как вовремя обнаружить вредителя

  • Весной заражённые почки становятся вздутыми и круглыми, не раскрываются.
  • Летом листья развиваются бледными, скрученными, иногда с мозаичным рисунком.
  • Осенью на побегах заметны деформированные почки, которые к зиме увеличиваются в числе.

Методы борьбы с почковым клещом

1. Ручное удаление поражённых почек и ветвей

  • В мае или осенью выщипывайте заражённые почки, пока клещи не расползлись.
  • При сильном поражении обрезайте ветви или даже весь куст под корень.
  • Весь растительный материал сжигайте за пределами участка!

2. Обливание кустов кипятком

  • Проводится ранней весной до распускания почек или осенью.
  • Температура воды 70-80°C, обработка не более 3-5 секунд.
  • Эффективно уничтожает клещей, но может повредить куст, если передержать.

3. Народные средства

  • Чесночный настой (400 г чеснока на 10 л воды, процедить, опрыскивать сразу).
  • Посадка лука и чеснока рядом со смородиной для отпугивания вредителей.

4. Биопрепараты

  • Фитоверм, Битоксибациллин, Акарин — безопасны для людей и полезных насекомых.
  • Минеральные масла (Профилактин, Препарат 30 Плюс) — создают плёнку, препятствующую выходу клещей.

5. Химические препараты

  • Алиот, Фуфанон-Нова, БиоКилл — обработка перед цветением, строго по инструкции.
  • Медный купорос или бордоская жидкость — помогает против грибковых инфекций, переносимых клещом.

Профилактика появления клеща

  • Используйте здоровый посадочный материал от проверенных производителей.
  • Выбирайте устойчивые сорта (Грация, Селеченская 2, Гулливер, Осиповская и др.).
  • Проводите омолаживающую обрезку каждые 5 лет.
  • Регулярно осматривайте кусты и соблюдайте агротехнику.

Уточнения

Сморо́дина чёрная — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Произрастает в районах с умеренным климатом Центральной и Северной Европы и Северной Азии, где предпочитает влажные плодородные почвы. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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