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Садоводческий марафон начинается: 15 дел, которые не дадут вам скучать в марте

3:37
Садоводство

Март — это время, когда дачный сезон уже на горизонте, но снег ещё лежит, а земля остаётся промёрзшей. Однако работы хватает! Мы собрали 15 главных дел, которые помогут подготовить участок к весне и получить отличный урожай.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

1. Осмотр участка и защита от лишней воды

После зимы нужно проверить состояние деревьев, построек, дорожек и грядок. Снегопады могли повредить крыши или сломать ветки. Также важно отвести талую воду, чтобы не допустить загнивания корней.

2. Работа со снегом

  • Снимите снег с междурядий и раскидайте его по грядкам.
  • Не набрасывайте снег под плодовые деревья — это задержит прогрев почвы и ухудшит питание корней.

3. Побелка деревьев

Перепады температур вызывают растрескивание коры. Побелка защитит деревья от солнечных ожогов и вредителей.

Используйте:

  • Гашеную известь (2-3 кг)
  • Медный купорос (300-400 г)
  • Столярный клей (200 г)

4. Обрезка деревьев и кустарников

  • Удалите сухие, больные и трущиеся ветки.
  • У плодовых деревьев проредите крону для лучшей освещённости.
  • Ягодные кустарники избавьте от старых и слабых побегов.

5. Заготовка черенков

Подготовьте черенки яблонь, груш, смородины, крыжовника и голубики для весенней прививки. Храните их во влажной ткани в прохладном месте.

6. Обработка сада от вредителей

Как только температура поднимется выше +5°С, опрыскайте деревья:

  • Мочевиной (5-7%) — против зимующих вредителей.
  • Бордоской жидкостью или медным купоросом — от грибковых заболеваний.

7. Уход за цветником

  • Если снег сошёл слишком быстро, замульчируйте клумбы.
  • Постепенно снимайте укрытия с многолетников.
  • Обрежьте сухие ветки у сирени, спиреи и гортензии.

8. Работы с газоном

  • Разбейте ледяную корку для доступа кислорода.
  • Не ходите по газону, пока земля сырая.
  • Удалите мох и обработайте от плесени.

9. Подготовка теплицы

  • Помойте стены от пыли и конденсата.
  • Обеззаразьте серной шашкой (если нет металлических частей) или медным купоросом.
  • Снимите верхний слой почвы и замените свежим грунтом.

10. Первые посадки в теплице

Когда температура почвы достигнет +5-7°С, можно сеять редис, шпинат, салат, щавель.

11. Проверка инвентаря

Почистите и наточите садовый инструмент, проверьте состояние шлангов и лейки.

12. Планирование посадок

Составьте схему участка, чтобы учесть севооборот и избежать истощения почвы.

13. Посев семян на рассаду

В марте высевают:

  • Овощи: томаты, перец, баклажаны, капусту.
  • Цветы: петунию, астры, львиный зев.

14. Пикировка рассады

Пересадите подросшие томаты, перец, баклажаны, бегонию в отдельные ёмкости, аккуратно поливая после пересадки.

15. Подкормка рассады

Через 10-14 дней после пикировки удобрите растения минеральными смесями.

Уточнения

Обмазка деревьев (побелка деревьев[прояснить]) — процедура ухода за растениями, которая способствует чистому и здоровому состоянию коры; производится она с несколькими целями.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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