Садоводческий марафон начинается: 15 дел, которые не дадут вам скучать в марте

Март — это время, когда дачный сезон уже на горизонте, но снег ещё лежит, а земля остаётся промёрзшей. Однако работы хватает! Мы собрали 15 главных дел, которые помогут подготовить участок к весне и получить отличный урожай.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка
1. Осмотр участка и защита от лишней воды
После зимы нужно проверить состояние деревьев, построек, дорожек и грядок. Снегопады могли повредить крыши или сломать ветки. Также важно отвести талую воду, чтобы не допустить загнивания корней.
2. Работа со снегом
Снимите снег с междурядий и раскидайте его по грядкам.
Не набрасывайте снег под плодовые деревья — это задержит прогрев почвы и ухудшит питание корней.
3. Побелка деревьев
Перепады температур вызывают растрескивание коры. Побелка защитит деревья от солнечных ожогов и вредителей.
Используйте:
Гашеную известь (2-3 кг)
Медный купорос (300-400 г)
Столярный клей (200 г)
4. Обрезка деревьев и кустарников
Удалите сухие, больные и трущиеся ветки.
У плодовых деревьев проредите крону для лучшей освещённости.
Ягодные кустарники избавьте от старых и слабых побегов.
5. Заготовка черенков
Подготовьте черенки яблонь, груш, смородины, крыжовника и голубики для весенней прививки. Храните их во влажной ткани в прохладном месте.
6. Обработка сада от вредителей
Как только температура поднимется выше +5°С, опрыскайте деревья:
Мочевиной (5-7%) — против зимующих вредителей.
Бордоской жидкостью или медным купоросом — от грибковых заболеваний.
7. Уход за цветником
Если снег сошёл слишком быстро, замульчируйте клумбы.
Постепенно снимайте укрытия с многолетников.
Обрежьте сухие ветки у сирени, спиреи и гортензии.
8. Работы с газоном
Разбейте ледяную корку для доступа кислорода.
Не ходите по газону, пока земля сырая.
Удалите мох и обработайте от плесени.
9. Подготовка теплицы
Помойте стены от пыли и конденсата.
Обеззаразьте серной шашкой (если нет металлических частей) или медным купоросом.
Снимите верхний слой почвы и замените свежим грунтом.
10. Первые посадки в теплице
Когда температура почвы достигнет +5-7°С, можно сеять редис, шпинат, салат, щавель.
11. Проверка инвентаря
Почистите и наточите садовый инструмент, проверьте состояние шлангов и лейки.
12. Планирование посадок
Составьте схему участка, чтобы учесть севооборот и избежать истощения почвы.
13. Посев семян на рассаду
В марте высевают:
Овощи: томаты, перец, баклажаны, капусту.
Цветы: петунию, астры, львиный зев.
14. Пикировка рассады
Пересадите подросшие томаты, перец, баклажаны, бегонию в отдельные ёмкости, аккуратно поливая после пересадки.
15. Подкормка рассады
Через 10-14 дней после пикировки удобрите растения минеральными смесями.
Уточнения
Обмазка деревьев (побелка деревьев[прояснить]) — процедура ухода за растениями, которая способствует чистому и здоровому состоянию коры; производится она с несколькими целями.