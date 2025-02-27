Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами

Вы заметили, что огурцы растут плохо, а плоды теряют вкус? Возможно, причина не в поливе или удобрениях, а в неудачном соседстве.
Некоторые культуры буквально "высасывают" полезные вещества, привлекают вредителей и увеличивают риск болезней. Какие растения категорически нельзя сажать рядом с огурцами?
Кабачки и тыквы
Эти культуры агрессивно конкурируют за влагу и питательные вещества. Более того, у них общие вредители и болезни, которые могут быстро уничтожить урожай.
Помидоры
Огурцам нужна высокая влажность, а помидоры требуют регулярного проветривания. Сажая их в одной теплице, вы создаёте неблагоприятные условия для обеих культур.
Картофель
Картофель притягивает вредителей, опасных и для огурцов. Кроме того, он истощает почву и делает её непригодной для роста овощей.
Правильное соседство на грядке — это залог богатого урожая. Теперь вы знаете, какие растения могут разрушить ваши труды.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.