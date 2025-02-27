Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы заметили, что огурцы растут плохо, а плоды теряют вкус? Возможно, причина не в поливе или удобрениях, а в неудачном соседстве.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Некоторые культуры буквально "высасывают" полезные вещества, привлекают вредителей и увеличивают риск болезней. Какие растения категорически нельзя сажать рядом с огурцами?

Опасные соседи для огурцов

Кабачки и тыквы

Эти культуры агрессивно конкурируют за влагу и питательные вещества. Более того, у них общие вредители и болезни, которые могут быстро уничтожить урожай.

Помидоры

Огурцам нужна высокая влажность, а помидоры требуют регулярного проветривания. Сажая их в одной теплице, вы создаёте неблагоприятные условия для обеих культур.

Картофель

Картофель притягивает вредителей, опасных и для огурцов. Кроме того, он истощает почву и делает её непригодной для роста овощей.

Как избежать ошибок при посадке?

Учитывайте совместимость культур, чтобы растения не мешали друг другу.

Размещайте огурцы отдельно от тыквенных, томатов и картофеля.

Создавайте благоприятные условия для каждой культуры, чтобы увеличить урожайность.

Правильное соседство на грядке — это залог богатого урожая. Теперь вы знаете, какие растения могут разрушить ваши труды.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

