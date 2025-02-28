Лаванда – аристократка среди растений: капризы и тайны ухода

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лаванда — растение, которое требует особого подхода. Чтобы кусты радовали ароматными цветами, важно подобрать для них правильную почву и место на участке.

Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Лаванда

Лучше всего лаванда чувствует себя в легкой, хорошо дренированной почве с уровнем pH от 6,5 до 7,5. Застой влаги для нее губителен, поэтому тяжелые глинистые грунты не подойдут. Если почва слишком плодородная, куст начнет активно наращивать листву в ущерб цветению, поэтому для посадки лучше выбирать более скромные по составу грунты.

Также лаванда обожает солнце — в тени она будет расти плохо, а цветение окажется скудным. Оптимально высаживать ее на открытых, хорошо освещенных участках.

Что не любит лаванда

Есть несколько вещей, которые могут погубить это нежное растение:

Кислая почва. Если грунт слишком кислый, его нужно ощелачивать известью.

Соседство с папоротником. Он вытесняет лаванду и мешает ей развиваться.

Избыток влаги. Если участок расположен в низине или грунтовые воды близко, куст будет болеть и чахнуть.

Как правильно посадить лаванду

При посадке следует учитывать несколько нюансов:

Лунку делают глубже и шире корневого кома саженца (примерно на 10 см).

Между кустами оставляют расстояние 50-100 см, чтобы растения не затеняли друг друга.

На дно ямы насыпают слой песка или керамзита (5-10 см) для дренажа.

Можно ли удобрять лаванду золой

С этим нужно быть осторожным. Некоторые растения, такие как гортензия, азалия или рододендрон, плохо реагируют на щелочную почву. Лаванда тоже может пострадать, если переусердствовать с золой — это способно нарушить баланс почвы и ухудшить рост куста.

Если хотите вырастить красивую и здоровую лаванду, главное — обеспечить ей солнце, легкую почву и минимум лишнего внимания. Лаванда — не капризный цветок, но определенные условия ей все же нужны.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов. Произрастает на Канарских островах, в северной и восточной Африке, в Австралии, на юге Европы, в Аравии и в Индии.

