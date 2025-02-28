Лаванда – аристократка среди растений: капризы и тайны ухода

Лаванда — растение, которое требует особого подхода. Чтобы кусты радовали ароматными цветами, важно подобрать для них правильную почву и место на участке.
Лучше всего лаванда чувствует себя в легкой, хорошо дренированной почве с уровнем pH от 6,5 до 7,5. Застой влаги для нее губителен, поэтому тяжелые глинистые грунты не подойдут. Если почва слишком плодородная, куст начнет активно наращивать листву в ущерб цветению, поэтому для посадки лучше выбирать более скромные по составу грунты.
Также лаванда обожает солнце — в тени она будет расти плохо, а цветение окажется скудным. Оптимально высаживать ее на открытых, хорошо освещенных участках.
Есть несколько вещей, которые могут погубить это нежное растение:
При посадке следует учитывать несколько нюансов:
С этим нужно быть осторожным. Некоторые растения, такие как гортензия, азалия или рододендрон, плохо реагируют на щелочную почву. Лаванда тоже может пострадать, если переусердствовать с золой — это способно нарушить баланс почвы и ухудшить рост куста.
Если хотите вырастить красивую и здоровую лаванду, главное — обеспечить ей солнце, легкую почву и минимум лишнего внимания. Лаванда — не капризный цветок, но определенные условия ей все же нужны.
Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов. Произрастает на Канарских островах, в северной и восточной Африке, в Австралии, на юге Европы, в Аравии и в Индии.
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