Руки целые, корзина полная: лучшие сорта ежевики без шипов

Неколючая ежевика — это настоящее спасение для садоводов, которые любят ягоды, но не хотят сражаться с колючими побегами. Эти сорта удобны в уходе и не превращают сбор урожая в полосу препятствий.
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Ежевика
Среди наиболее популярных бесшипных сортов выделяются:
Торнфри (Thornfree) - классика среди неколючей ежевики. Ягоды крупные, кисло-сладкие, созревают в августе. Урожайность радует даже ленивых садоводов.
Лох Несс (Loch Ness) - тёмные, плотные ягоды с отличной лёжкостью. Куст устойчив к морозам и болезням, что делает его настоящей находкой.
Честер Торнлесс (Chester Thornless) - позднеспелый сорт с большими сладкими ягодами, которые выдерживают даже суровую зиму.
Навахо (Navajo) - компактный куст, который не занимает много места, но даёт сладкие и ароматные ягоды. Созревает в середине сезона.
Арапахо (Arapaho) - раннеспелый сорт с прямыми побегами и сладкими ягодами среднего размера.
Кроме того, садоводы отмечают ещё несколько достойных сортов:
Блэк Сатин (Black Satin) - ягоды насыщенного чёрного цвета, невероятно вкусные и полезные.
Эвергрин Торнлесс (Evergreen Thornless) - сорт с высокой урожайностью, отличающийся продолжительным плодоношением.
Смутстем (Smoothstem) - компактный и урожайный вариант для небольших участков.
Натчез (Natchez) - ранний сорт с сочными удлинёнными ягодами, которые легко собирать.
Дарроу (Darrow) - один из лучших морозостойких сортов, идеально подходящий для холодных регионов.
Неколючая ежевика подходит как для промышленного выращивания, так и для частных садов. Эти сорта делают процесс ухода и сбора урожая лёгким и приятным. Главное — выбрать тот, который лучше всего подойдёт под ваши условия и климат.
Уточнения
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).