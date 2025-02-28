Руки целые, корзина полная: лучшие сорта ежевики без шипов

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Неколючая ежевика — это настоящее спасение для садоводов, которые любят ягоды, но не хотят сражаться с колючими побегами. Эти сорта удобны в уходе и не превращают сбор урожая в полосу препятствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Среди наиболее популярных бесшипных сортов выделяются:

Торнфри (Thornfree) - классика среди неколючей ежевики. Ягоды крупные, кисло-сладкие, созревают в августе. Урожайность радует даже ленивых садоводов.

- классика среди неколючей ежевики. Ягоды крупные, кисло-сладкие, созревают в августе. Урожайность радует даже ленивых садоводов. Лох Несс (Loch Ness) - тёмные, плотные ягоды с отличной лёжкостью. Куст устойчив к морозам и болезням, что делает его настоящей находкой.

- тёмные, плотные ягоды с отличной лёжкостью. Куст устойчив к морозам и болезням, что делает его настоящей находкой. Честер Торнлесс (Chester Thornless) - позднеспелый сорт с большими сладкими ягодами, которые выдерживают даже суровую зиму.

- позднеспелый сорт с большими сладкими ягодами, которые выдерживают даже суровую зиму. Навахо (Navajo) - компактный куст, который не занимает много места, но даёт сладкие и ароматные ягоды. Созревает в середине сезона.

- компактный куст, который не занимает много места, но даёт сладкие и ароматные ягоды. Созревает в середине сезона. Арапахо (Arapaho) - раннеспелый сорт с прямыми побегами и сладкими ягодами среднего размера.

Кроме того, садоводы отмечают ещё несколько достойных сортов:

Блэк Сатин (Black Satin) - ягоды насыщенного чёрного цвета, невероятно вкусные и полезные.

- ягоды насыщенного чёрного цвета, невероятно вкусные и полезные. Эвергрин Торнлесс (Evergreen Thornless) - сорт с высокой урожайностью, отличающийся продолжительным плодоношением.

- сорт с высокой урожайностью, отличающийся продолжительным плодоношением. Смутстем (Smoothstem) - компактный и урожайный вариант для небольших участков.

- компактный и урожайный вариант для небольших участков. Натчез (Natchez) - ранний сорт с сочными удлинёнными ягодами, которые легко собирать.

- ранний сорт с сочными удлинёнными ягодами, которые легко собирать. Дарроу (Darrow) - один из лучших морозостойких сортов, идеально подходящий для холодных регионов.

Неколючая ежевика подходит как для промышленного выращивания, так и для частных садов. Эти сорта делают процесс ухода и сбора урожая лёгким и приятным. Главное — выбрать тот, который лучше всего подойдёт под ваши условия и климат.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).

