Болезни больше не страшны: этот раствор защитит огурцы на весь сезон

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — культура капризная. Стоит немного ошибиться с уходом, и листья начинают желтеть, плоды становятся водянистыми, а растения — уязвимыми перед болезнями.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

Но есть один простой способ, который помогает сохранить здоровье огурцов и сделать их более сочными и вкусными. Причём применять его нужно всего один раз за сезон!

Секретное средство для огурцов

Оказывается, бор — это именно то, что нужно этой культуре. Он не только укрепляет иммунитет растений, но и способствует правильному окрашиванию листьев и улучшению вкуса плодов.

Рецепт чудо-подкормки:

10 литров воды

1/2 ч. ложки борной кислоты

1/2 ч. ложки азотного или калийного удобрения (мочевина или гумат калия)

Как применять?

Полить грядки этим раствором один раз в сезон.

Что даёт этот полив?

Огурцы перестанут желтеть

Растения станут менее уязвимыми к болезням

Повысится сочность и насыщенность вкуса плодов

Один полив — и огурцы весь сезон будут зелёными, здоровыми и хрустящими.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

