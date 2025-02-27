Огурцы — культура капризная. Стоит немного ошибиться с уходом, и листья начинают желтеть, плоды становятся водянистыми, а растения — уязвимыми перед болезнями.
Но есть один простой способ, который помогает сохранить здоровье огурцов и сделать их более сочными и вкусными. Причём применять его нужно всего один раз за сезон!
Оказывается, бор — это именно то, что нужно этой культуре. Он не только укрепляет иммунитет растений, но и способствует правильному окрашиванию листьев и улучшению вкуса плодов.
Рецепт чудо-подкормки:
Как применять?
Один полив — и огурцы весь сезон будут зелёными, здоровыми и хрустящими.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.