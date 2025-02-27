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Болезни больше не страшны: этот раствор защитит огурцы на весь сезон

1:10
Садоводство

Огурцы — культура капризная. Стоит немного ошибиться с уходом, и листья начинают желтеть, плоды становятся водянистыми, а растения — уязвимыми перед болезнями.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огурцы

Но есть один простой способ, который помогает сохранить здоровье огурцов и сделать их более сочными и вкусными. Причём применять его нужно всего один раз за сезон!

Секретное средство для огурцов

Оказывается, бор — это именно то, что нужно этой культуре. Он не только укрепляет иммунитет растений, но и способствует правильному окрашиванию листьев и улучшению вкуса плодов.

Рецепт чудо-подкормки:

  • 10 литров воды
  • 1/2 ч. ложки борной кислоты
  • 1/2 ч. ложки азотного или калийного удобрения (мочевина или гумат калия)

Как применять?

  • Полить грядки этим раствором один раз в сезон.

Что даёт этот полив?

  •  Огурцы перестанут желтеть
  •  Растения станут менее уязвимыми к болезням
  •  Повысится сочность и насыщенность вкуса плодов

Один полив — и огурцы весь сезон будут зелёными, здоровыми и хрустящими.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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