Раскрыт секрет: эти 7 популярных растений опасны для вашего дома — проверьте, нет ли их у вас

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выбор растений для домашнего обихода — это не только эстетическое удовольствие, но и вопрос безопасности. Некоторые комнатные растения могут не только не приносить пользы, но и представлять опасность для здоровья вас и ваших близких. В этой статье мы рассмотрим несколько растений, которые стоит избегать в домашних условиях.

Фото: David Stang by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диффенбахия

Диффенбахия

Диффенбахия — одно из самых популярных комнатных растений благодаря своей декоративной листве. Однако, это растение содержит токсичные кристаллы оксалата кальция. При повреждении листьев сок может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, а проглатывание листьев может привести к отеку языка и горла, что может быть опасным. Поэтому не рекомендуется держать диффенбахию в домах, где есть маленькие дети или домашние животные.

Филодендрон

Филодендроны — еще одни растения, популярные среди любителей комнатного зелени. Однако они также содержат оксалат кальция, что делает их токсичными. Попадание сока на кожу может вызвать зуд и жжение, а проглатывание листьев может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Это роскошное растение лучше оставить для опытных любителей, которые знают о его потенциальной опасности.

Кала

Хотя кала с её красивыми цветами может показаться идеальным выбором для дома, она также обладает токсичными свойствами. Все части этого растения содержат оксалат кальция, который может вызвать сильное раздражение желудка и даже отек дыхательных путей при проглатывании. Кроме того, сок калы может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Монстера

Монстера стала популярной благодаря своему экзотическому виду, но не все знают, что она тоже не лишена токсичности. Все части этого растения содержат оксалат кальция. При соприкосновении с кожей или при проглатывании листья могут вызвать отеки, боли в горле и даже рвоту. Если у вас есть маленькие дети или животные, лучше подумайте дважды перед покупкой этой экзотики.

Непентес

Непентес, или «мясоед», хотя и выглядит интригующе, является потенциальной угрозой для домашних животных. Это растение привлекает насекомых, но доступна к нему также и опасность для домашних питомцев, особенно кошек, которые могут попытаться попробовать его. Сок непентеса может вызвать рвоту и другие неприятные симптомы.

Кротон

Кротон, с его яркими и разноцветными листьями, может украсить любой интерьер, но его сок вызывает сильнейшие аллергические реакции. При попадании на кожу он может вызвать покраснение и зуд. Проглатывание листьев может привести к рвоте и расстройству желудка.

Хотя домашние растения могут сделать вашу жизнь красивее и уютнее, важно помнить о безопасности. Перед тем как купить новое растение, узнайте о его свойствах и потенциальной токсичности. Выбор безопасных растений поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит гармоничное сосуществование с природой в вашем доме. Не забывайте, что ваша безопасность и здоровье — это первоочередные приоритеты.

Уточнения

Диффенба́хия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.

