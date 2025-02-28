Крыжовник и смородина — как соседи в панельке: вроде близкие, но не выносят друг друга

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина и крыжовник — близкие родственники, и их требования к почве, освещению и уходу во многом совпадают. Однако их соседство не всегда бывает удачным. Оба растения подвержены одним и тем же болезням и вредителям, включая мучнистую росу и стеклянницу. Если кусты растут слишком близко друг к другу, риск заражения значительно возрастает: болезни и вредители легко перемещаются с одного растения на другое.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крыжовник

Чтобы минимизировать эту опасность, рекомендуется оставлять между кустами не менее 1,5-2 метров. Такое расстояние обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, что снижает вероятность грибковых заболеваний. Также важно регулярно обрабатывать растения от вредителей, мульчировать почву и вносить удобрения.

Как правильно посадить крыжовник

Крыжовник сажают рядами, соблюдая расстояние не менее 2 метров между ними. В ряду между кустами оставляют около 1,5 метров. Посадку проводят прямо или с небольшим наклоном, заглубляя кустарник так же, как смородину.

Какие растения нельзя сажать рядом со смородиной

Смородина плохо соседствует с газонными и сорными злаками. Их мощная корневая система подавляет кустарник, ухудшая его рост и снижая урожайность. В результате ягоды становятся мелкими и кислыми.

Какие растения не подходят для крыжовника

Не рекомендуется сажать крыжовник рядом со смородиной и йоштой — у них общие болезни и вредители. Хорошими соседями для крыжовника станут малина, жимолость, овощные культуры и даже картофель.

Какие растения можно сажать рядом с чёрной смородиной

Из-за неглубокой корневой системы чёрная смородина хорошо уживается с:

клубникой,

салатом,

картофелем,

огурцами,

петрушкой,

фасолью,

баклажанами,

капустой.

Почему крыжовник не стоит сажать рядом с чёрной смородиной

Несмотря на родственные связи, чёрная смородина и крыжовник — не лучшие соседи. Они конкурируют за питательные вещества, а также могут угнетать рост друг друга из-за выделяемых в почву биологически активных веществ.

Смородину и крыжовник можно сажать рядом, но только при соблюдении дистанции и регулярном уходе. Если участок небольшой, лучше пересмотреть компаньонов для этих растений, чтобы избежать проблем с урожаем.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).



Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

