Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одни тратят деньги на дорогие органические удобрения, а другие уже знают, как сделать почву богатой без лишних затрат. Обычная смесь из трёх компонентов способна превратить даже песчаный участок в настоящий чернозём.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

Рецепт прост, а результат впечатляет: урожай увеличивается, почва становится рассыпчатой и насыщенной полезными веществами.

1. Кровяная мука — источник силы для растений

Этот порошок — продукт переработки крови животных, и он незаменим для ускоренного роста зелени. Его главное преимущество:

Высокое содержание азота, стимулирующего вегетацию.

Фосфор и калий укрепляют корневую систему.

Железо и цинк повышают иммунитет растений.

Всего 2 кг кровяной муки на сотку — и через неделю культура пойдёт в бурный рост.

2. Горчичный жмых — защита от вредителей и болезней

Эта добавка не только разрыхляет грунт, но и борется с грибковыми инфекциями и вредителями. При разложении горчичный жмых выделяет вещества, убивающие личинок насекомых и подавляющие патогенные микроорганизмы.

Как использовать:

3-4 кг на квадратный метр обеспечат защиту от болезней без химикатов.

3. Диатомит — природный кондиционер для почвы

Измельчённые окаменевшие водоросли делают почву рыхлой, улучшают её влагоудерживающую способность и насыщают кремнием, который ускоряет созревание плодов.

Но главное — диатомит выгоняет из земли медведку и проволочника, создавая невыносимые условия для их обитания.

Как правильно смешивать и применять?

Смешайте 2 части кровяной муки, 3 части горчичного жмыха и 2 части диатомита.

Внесите по 2-3 стакана на 1 м² перед перекопкой.

Уже через месяц почва почернеет, станет рассыпчатой и приобретёт запах лесной земли.

Растения на таких грядках развиваются быстрее, а урожайность огурцов и томатов возрастает на 40%. Корнеплоды вырастают ровными и сочными, без деформаций.

Этот простой эксперимент переворачивает представление о дорогих удобрениях. Даже начинающий садовод может улучшить почву без лишних затрат — достаточно лишь правильно смешать три волшебных компонента.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

