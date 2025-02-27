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Орхидея не переносит это удобрение, но многие его используют

3:32
Садоводство

Вы купили орхидею, мечтая о пышных цветах, но вместо роскошного цветения получили зелёный куст с вялыми листьями? Это не каприз растения — скорее всего, где-то допущена роковая ошибка.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Орхидеи не такие привередливые, как принято считать. Просто они живут по своим правилам, и если их нарушить, цветения можно не дождаться.

1. Полив: не губите корни!

Многие совершают серьёзную ошибку, поливая орхидею через поддон. Влага застаивается, а корни начинают гнить. Опрыскивание цветов тоже не вариант — это приведёт к развитию грибковых инфекций.

Как правильно?

  • Поставьте горшок в таз с тёплой водой на 15 минут, затем дайте воде полностью стечь.
  • Никогда не поливайте орхидею ледяной водой — корни получат шок и могут начать отмирать.

2. Чеснок для цветения

Орхидеи обожают чеснок! Раз в месяц кладите в грунт зубчик чеснока — он защищает от грибка и стимулирует рост цветоносов.

3. "Стрессовая терапия" — заставляем цвести

Если орхидея долго не выпускает бутоны, попробуйте шоковую методику:

  • Перенесите растение в прохладное место (+16…+18°C) на 2 недели.
  • Затем верните в тепло.

Орхидея подумает, что пережила зиму, и начнёт выпускать цветоносы.

4. Освещение: не давайте орхидее "заснуть"

Если фаленопсис годами стоит на одном месте, он "засыпает" и перестаёт цвести.

Что делать? Раз в 3 месяца меняйте расположение:

  • Весной — на восточное окно для мягкого солнца.
  • Летом — на западное, избегая палящих лучей.
  • Осенью — на южное, но за лёгкой занавеской.

5. Корням нужен воздух

Орхидеи — эпифиты, они растут на деревьях, а значит, их корни должны "дышать".

Как помочь растению?

  • Замените плотный грунт на сосновую кору и мох сфагнум.
  • Раз в неделю разрыхляйте субстрат палочкой, чтобы корни не задыхались.

6. Листья морщинистые? Не заливайте!

Если листья стали вялыми и сморщенными, это не всегда признак нехватки воды. Возможно, орхидея перегрелась.

Решение:

  • Поставьте горшок на поддон с влажным керамзитом — так повысится влажность вокруг растения.

7. "Диета" для орхидей

Орхидеи не любят частых подкормок. Используйте удобрения только в период роста цветоносов, и то в два раза слабее, чем указано в инструкции.

И никогда не подкармливайте больные растения — это всё равно что давать сладкое ребёнку с высокой температурой.

8. Гнилые корни? Срочно спасайте!

Если корни стали коричневыми и слизистыми, действовать нужно немедленно:

  • Обрежьте все гнилые части.
  • Присыпьте срезы корицей (она убивает бактерии).
  • Пересадите орхидею в свежий субстрат.

9. Орхидеи любят музыку

Последний неожиданный лайфхак: орхидеи отзываются на музыку! Звуковые вибрации стимулируют клеточный обмен, и растение начинает активнее расти.

Включайте Моцарта или Вивальди на час в день, и уже через месяц заметите новые бутоны.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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