Вы купили орхидею, мечтая о пышных цветах, но вместо роскошного цветения получили зелёный куст с вялыми листьями? Это не каприз растения — скорее всего, где-то допущена роковая ошибка.
Орхидеи не такие привередливые, как принято считать. Просто они живут по своим правилам, и если их нарушить, цветения можно не дождаться.
Многие совершают серьёзную ошибку, поливая орхидею через поддон. Влага застаивается, а корни начинают гнить. Опрыскивание цветов тоже не вариант — это приведёт к развитию грибковых инфекций.
Как правильно?
Орхидеи обожают чеснок! Раз в месяц кладите в грунт зубчик чеснока — он защищает от грибка и стимулирует рост цветоносов.
Если орхидея долго не выпускает бутоны, попробуйте шоковую методику:
Орхидея подумает, что пережила зиму, и начнёт выпускать цветоносы.
Если фаленопсис годами стоит на одном месте, он "засыпает" и перестаёт цвести.
Что делать? Раз в 3 месяца меняйте расположение:
Орхидеи — эпифиты, они растут на деревьях, а значит, их корни должны "дышать".
Как помочь растению?
Если листья стали вялыми и сморщенными, это не всегда признак нехватки воды. Возможно, орхидея перегрелась.
Решение:
Орхидеи не любят частых подкормок. Используйте удобрения только в период роста цветоносов, и то в два раза слабее, чем указано в инструкции.
И никогда не подкармливайте больные растения — это всё равно что давать сладкое ребёнку с высокой температурой.
Если корни стали коричневыми и слизистыми, действовать нужно немедленно:
Последний неожиданный лайфхак: орхидеи отзываются на музыку! Звуковые вибрации стимулируют клеточный обмен, и растение начинает активнее расти.
Включайте Моцарта или Вивальди на час в день, и уже через месяц заметите новые бутоны.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.