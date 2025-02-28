Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 из 64: USAID массово сокращает штат на Украине
Идеальная пицца дома – без дорогих ингредиентов и сложных техник
Секрет стройности раскрыт: как метод 4-S помогает есть вкусно, сытно и не толстеть
Сахар – не главная угроза: эти три вещи разрушают здоровье быстрее
Видеть его не хочу — американский сенатор раскритиковал Зеленского
5 упражнений для суставов — и вы забудете, что такое боль и скованность
Электричество кончилось — США свернули программу восстановления энергосети Украины
Нейробиология и лингвистика: как птичьи песни раскрывают секреты языка
Крыжовник и смородина — как соседи в панельке: вроде близкие, но не выносят друг друга

Секрет богатого урожая малины: как избежать главной ошибки дачников

3:17
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — одна из самых популярных ягод, которую любят не только за ее вкус, но и за полезные свойства. Выращивание малины может стать увлекательным занятием и принести обилие сладких плодов, но многие дачники сталкиваются с проблемой низкого урожая. Какая же ошибка чаще всего приводит к разочарованиям у любителей этого растения? 

Жёлтая малина
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жёлтая малина

Ошибка №1: Неправильный выбор сорта и места посадки

Одной из самых распространённых ошибок, совершаемых при выращивании малины, является неправильный выбор сорта и местоположение для посадки. Малина требует определенных условий для комфортного роста — достаточно света, защиты от ветра и подходящей почвы.

Почему это важно?

Если вы выбираете сорт, не адаптированный к вашему климату, или сажаете малину в тенистом и холодном месте, скорей всего, вы не дождетесь хорошего урожая. Кроме того, различные сорта имеют разные требования к условиям роста: одни предпочитают более теплый и солнечный климат, другие могут переносить небольшие заморозки.

Как выбрать подходящий сорт и место?

  1. Изучите климатические условия: определите, какие сорта наиболее устойчивы и подходят для вашего региона. Вы можете спросить у соседей-дачников или консультироваться в специализированных магазинах.
  2. Выбор места: сажайте малину в солнечном месте, защищенном от сильных ветров. Малина предпочитает легкие, плодородные и хорошо дренированные почвы. Перед посадкой внесите компост или другие органические удобрения.
  3. Учитывайте расстояние между растениями: поддерживайте расстояние в 60-80 см между кустами, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию и освещение, что снизит риск заболеваний.

Ошибки, связанные с уходом

Но неправильный выбор сорта и места посадки — это не единственная ошибка. Уход за малиной также играет важную роль.

  1. Неправильная обрезка: малина требует регулярной обрезки. Если обрезка не проводится или проводится неправильно, это может привести к ухудшению роста и уменьшению урожайности.
  2. Игнорирование полива: малина нуждается в достаточно влаги, особенно в период цветения и формирования плодов. Недостаток влаги может привести к мелким и кислым ягодам.
  3. Защита от вредителей и болезней: нельзя забывать о профилактике заболеваний и вредителей, которые могут разрушить весь ваш труд.

Чтобы получить хороший урожай малины, избегайте распространенных ошибок, связанных как с выбором сорта и местом посадки, так и с уходом за растениями. Исследуйте условия своего региона, выбирайте подходящие сорта, обеспечивайте растения правильным уходом и внимательно следите за их состоянием. Уделив внимание этим ключевым аспектам, вы сможете наслаждаться богатым и вкусным урожаем малины, который станет гордостью вашего дачного участка. Помните: успешное выращивание малины — это не только труд, но и приятное увлечение, которое приносит плоды!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков
Полезно знать
Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков Аудио 
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Красота и стиль
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет Аудио 
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Последние материалы
Топлёное молоко, как у бабушки: вам понадобится всего один неожиданный приём
Запланированное унижение — Трамп специально позвал Зеленского на подобные переговоры
Флорида по-расписанию — Белый дом подтверждает планы Трампа после срыва сделки с Украиной
Один в поле не воин — МИД РФ поймали Зеленского на лжи в Белом доме
Глава МИД Кубы заявил о систематических нарушениях прав человека в Гуантанамо
После инцидента: Белый дом о возможности переноса мероприятий с Зеленским
Изгой мировой политики — в России предрекли судьбу Зеленского после конфликта в Белом доме
Проигравший клоун — Клишас охарактеризовал Зеленского после перепалки с Трампом
Переговоры в Пекине: Шойгу и Си Цзиньпин о украинском кризисе
Гриппу конец? В грибах обнаружено вещество, которое может защитить лёгкие от воспаления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.