Простой раствор перед цветением — и ваша клубника даст рекордный урожай

Завидуете, глядя на полные корзины клубники у соседей? Они не волшебники — просто используют проверенные хитрости, о которых предпочитают молчать. Всё дело в особой подкормке, правильной мульче и грамотном уходе за кустами.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Йод и молоко — защита от болезней и вредителей

За две недели до цветения приготовьте раствор:

10 капель йода

1 литр молока (не ультрапастеризованного)

10 литров тёплой воды

Опрыскивайте кусты вечером, чтобы солнце не испарило раствор. Йод защищает от серой гнили, а молочный жир создаёт защитную плёнку, отпугивающую долгоносиков. Через 5 дней повторите обработку для максимального эффекта.

Борная кислота для мощного цветения

Когда появляются первые цветы, важно усилить формирование завязей. Для этого полейте клубнику раствором: 2 г борной кислоты на 10 л воды. Это укрепит цветки и сделает ягоды более плотными и сочными.

Мульча из хвои и горчицы — защита от вредителей

После цветения укройте почву вокруг кустов смесью хвои и сухой горчицы в равных пропорциях.

Хвоя не даёт размножаться слизням.

Горчица защищает от грибковых заболеваний.

Калийный коктейль из банановой кожуры

Чтобы ягоды были более сладкими, раз в неделю поливайте клубнику настоем банановой кожуры:

3 банановые шкурки залейте 1 л кипятка.

Настаивайте сутки.

Разведите в 10 л воды и поливайте кусты.

Когда собирать урожай и что делать после?

Срывайте ягоды ежедневно, даже если они ещё слегка недозрелые. Это стимулирует рост новых плодов.

После сбора не обрезайте все листья! Удалите только повреждённые, а кусты подкормите настоем золы (1 стакан на 10 л воды). Это поможет растениям восстановиться и заложить силу для следующего сезона.

Дополнительные хитрости:

Храните клубнику в контейнерах с листьями мяты — это продлит её свежесть.

Никогда не сажайте клубнику после картофеля и томатов — болезни паслёновых погубят грядки.

Теперь вы знаете секреты, которые скрывали соседи! Примените их — и ваш урожай точно их удивит.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

