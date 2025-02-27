Завидуете, глядя на полные корзины клубники у соседей? Они не волшебники — просто используют проверенные хитрости, о которых предпочитают молчать. Всё дело в особой подкормке, правильной мульче и грамотном уходе за кустами.
За две недели до цветения приготовьте раствор:
Опрыскивайте кусты вечером, чтобы солнце не испарило раствор. Йод защищает от серой гнили, а молочный жир создаёт защитную плёнку, отпугивающую долгоносиков. Через 5 дней повторите обработку для максимального эффекта.
Когда появляются первые цветы, важно усилить формирование завязей. Для этого полейте клубнику раствором: 2 г борной кислоты на 10 л воды. Это укрепит цветки и сделает ягоды более плотными и сочными.
После цветения укройте почву вокруг кустов смесью хвои и сухой горчицы в равных пропорциях.
Чтобы ягоды были более сладкими, раз в неделю поливайте клубнику настоем банановой кожуры:
Срывайте ягоды ежедневно, даже если они ещё слегка недозрелые. Это стимулирует рост новых плодов.
После сбора не обрезайте все листья! Удалите только повреждённые, а кусты подкормите настоем золы (1 стакан на 10 л воды). Это поможет растениям восстановиться и заложить силу для следующего сезона.
Теперь вы знаете секреты, которые скрывали соседи! Примените их — и ваш урожай точно их удивит.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.