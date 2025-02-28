Подкормка клубники весной: какие удобрения выбрать

Март — это критически важный месяц для любителей клубники, ведь именно в это время года закладываются основы будущего урожая. Чтобы летом собирать сладкие и ароматные ягоды ведрами, необходимо уделить внимание уходу за клубничными растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Проверьте состояние растений

Первым делом в начале марта обязательно осмотрите ваши клубничные грядки. Убедитесь, что растения не повреждены зимой. Если вы заметили засохшие или подмороженные листья, аккуратно удалите их. Оцените состояние корневой системы — если есть признаки гниения, следует аккуратно вырезать поврежденные места.

Прополка и рыхление почвы

Обратите внимание на состояние почвы вокруг клубники. Прополите грядки, удаляя сорняки, которые могут мешать росту растений, а также растягивать влагу из почвы. После того как вы провели прополку, аккуратно рыхлите почву, чтобы улучшить доступ кислорода к корням. Это поможет клубнике быстрее развиваться в весенний период.

Подкормка

В марте клубнике необходимы питательные вещества для активного роста. Используйте комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Отличным вариантом является органика — перегной или компост. Вы можете сделать раствор из удобрения и полить им растения, это обеспечит их необходимыми элементами. Убедитесь, что вы делаете это в умеренных количествах, чтобы избежать перекорма.

Полив

С приходом весны не забывайте о поливе. Клубника нуждается в достаточном количестве влаги, особенно в период активного роста. Убедитесь, что почва не пересыхает, но избегайте чрезмерного увлажнения, так как это может привести к гниению корней. Ориентируйтесь по погодным условиям и старайтесь поливать, когда почва начинает подсыхать.

Защита от вредителей и болезней

С наступлением весны увеличивается риск заболеваний и вредителей. Позаботьтесь о профилактических мерах:

Применяйте противогрибковые средства для защиты от болезней.

Осматривайте растения на наличие вредителей, таких как паутинные клещи или мучнистый червец. Если они обнаружены, используйте инсектициды или народные средства для борьбы с ними (например, настой чеснока или мыла).

Срезка усов и старых листьев

Если у вас есть старые усы от клубники, которые вам не нужны, рекомендуется их удалить. Процесс срезки даст возможность растениям сосредоточить все свои силы на образовании новых цветоносов и ягод. Удалите также старые листья, которые могут быть источником болезней.

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков, примените мульчирование. Используйте солому, сено или черный агроволокно. Это не только поможет поддерживать нужный уровень влажности, но также защитит ягоды от повреждений и загрязнений.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

