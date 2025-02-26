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Мечтаете о хорошем урожае? Сначала избавьтесь от этого растения

2:12
Садоводство

Вы уверены, что все зелёные ростки на ваших грядках — друзья? Есть одно коварное растение, которое садоводы часто путают с безобидной травой, а тем временем оно методично вытягивает из почвы влагу и полезные вещества, лишая овощи питания.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Речь о пырее ползучем — сорняке, который разрастается под землёй сетью белых корней, похожих на проволоку. Он способен проникать на глубину до метра, а каждая оставленная в грунте частичка корня даёт новые побеги.

Чем опасен пырей?

  • Паразитирует на грядках — забирает воду и питательные вещества у культурных растений.
  • Обожает органику — быстрее овощей впитывает азот и калий из навоза и компоста.
  • Размножается мгновенно — даже маленький кусочек корня, оставленный после прополки, превращается в новый куст.
  • Выживает в любых условиях — не боится морозов, засухи и механического удаления.

Как отличить пырей от полезной травы?

  • Молодые побеги похожи на пучки тонкой жёсткой травы.
  • Если потянуть за стебель, он легко выскальзывает, а корень остаётся в земле.

Как избавиться от пырея?

  • Обычная прополка не поможет — сорняк только быстрее разрастается.
  • Перекапывайте почву вилами (лопата разрезает корни, провоцируя их разрастание). Выбирайте вручную все белые "нити".
  • Обдайте грядки кипятком с добавлением 100 г соли на 10 литров воды. Это сожжёт оставшиеся корни.
  • Накройте участок чёрной плёнкой на месяц — без света сорняк погибнет.
  • Никогда не кладите пырей в компост! Его корни сохраняют жизнеспособность годами.
  • Сейте горчицу в междурядьях — её корни выделяют вещества, подавляющие рост пырея. После уборки заделайте её в почву для оздоровления грунта.

Главное правило

Пырей распространяется быстро, а его семена разносятся на километры. Проверяйте участок каждые 3 дня и удаляйте всходы сразу — иначе он погубит ваш урожай!

Уточнения

Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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