Вы уверены, что все зелёные ростки на ваших грядках — друзья? Есть одно коварное растение, которое садоводы часто путают с безобидной травой, а тем временем оно методично вытягивает из почвы влагу и полезные вещества, лишая овощи питания.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка
Речь о пырее ползучем — сорняке, который разрастается под землёй сетью белых корней, похожих на проволоку. Он способен проникать на глубину до метра, а каждая оставленная в грунте частичка корня даёт новые побеги.
Чем опасен пырей?
Паразитирует на грядках — забирает воду и питательные вещества у культурных растений.
Обожает органику — быстрее овощей впитывает азот и калий из навоза и компоста.
Размножается мгновенно — даже маленький кусочек корня, оставленный после прополки, превращается в новый куст.
Выживает в любых условиях — не боится морозов, засухи и механического удаления.
Как отличить пырей от полезной травы?
Молодые побеги похожи на пучки тонкой жёсткой травы.
Если потянуть за стебель, он легко выскальзывает, а корень остаётся в земле.
Как избавиться от пырея?
Обычная прополка не поможет — сорняк только быстрее разрастается.
Перекапывайте почву вилами (лопата разрезает корни, провоцируя их разрастание). Выбирайте вручную все белые "нити".
Обдайте грядки кипятком с добавлением 100 г соли на 10 литров воды. Это сожжёт оставшиеся корни.
Накройте участок чёрной плёнкой на месяц — без света сорняк погибнет.
Никогда не кладите пырей в компост! Его корни сохраняют жизнеспособность годами.
Сейте горчицу в междурядьях — её корни выделяют вещества, подавляющие рост пырея. После уборки заделайте её в почву для оздоровления грунта.
Главное правило
Пырей распространяется быстро, а его семена разносятся на километры. Проверяйте участок каждые 3 дня и удаляйте всходы сразу — иначе он погубит ваш урожай!
Уточнения
Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.