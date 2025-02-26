Мечтаете о хорошем урожае? Сначала избавьтесь от этого растения

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы уверены, что все зелёные ростки на ваших грядках — друзья? Есть одно коварное растение, которое садоводы часто путают с безобидной травой, а тем временем оно методично вытягивает из почвы влагу и полезные вещества, лишая овощи питания.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Речь о пырее ползучем — сорняке, который разрастается под землёй сетью белых корней, похожих на проволоку. Он способен проникать на глубину до метра, а каждая оставленная в грунте частичка корня даёт новые побеги.

Чем опасен пырей?

Паразитирует на грядках — забирает воду и питательные вещества у культурных растений.

Обожает органику — быстрее овощей впитывает азот и калий из навоза и компоста.

Размножается мгновенно — даже маленький кусочек корня, оставленный после прополки, превращается в новый куст.

Выживает в любых условиях — не боится морозов, засухи и механического удаления.

Как отличить пырей от полезной травы?

Молодые побеги похожи на пучки тонкой жёсткой травы.

Если потянуть за стебель, он легко выскальзывает, а корень остаётся в земле.

Как избавиться от пырея?

Обычная прополка не поможет — сорняк только быстрее разрастается.

Перекапывайте почву вилами (лопата разрезает корни, провоцируя их разрастание). Выбирайте вручную все белые "нити".

Обдайте грядки кипятком с добавлением 100 г соли на 10 литров воды. Это сожжёт оставшиеся корни.

Накройте участок чёрной плёнкой на месяц — без света сорняк погибнет.

Никогда не кладите пырей в компост! Его корни сохраняют жизнеспособность годами.

Сейте горчицу в междурядьях — её корни выделяют вещества, подавляющие рост пырея. После уборки заделайте её в почву для оздоровления грунта.

Главное правило

Пырей распространяется быстро, а его семена разносятся на километры. Проверяйте участок каждые 3 дня и удаляйте всходы сразу — иначе он погубит ваш урожай!

Уточнения

Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений.

