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Вредители атакуют смородину? Вот как спасти кусты без химии

2:59
Садоводство

Вы мечтаете о ведре сочной смородины, но кусты выглядят как жалкие метёлки? Не вините морозы или плохую почву — главные ошибки закладываются ещё в марте! Если вовремя не провести нужные процедуры, можно забыть о щедром урожае.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

1. Кипяток против вредителей

Как только снег сошёл, но почки ещё не набухли, обдайте кусты горячей водой из лейки. Это уничтожит зимующих клещей и тлю, которые питаются соками смородины. Не переживайте — корни под мерзлой землёй не пострадают!

2. Обрезка без ошибок

Не режьте ветки "на глазок"! Обрезайте под углом 45 градусов, оставляя 5-7 почек. Так куст не потратит силы на восстановление и направит их на урожай.

3. Рыба — не только на уху

Кусты смородины обожают рыбу! Закопайте под корни замороженные головы и хвосты — фосфор и кальций сделают ягоды крупными и сладкими.

4. "Пьяная подкормка" для взрывного роста

Разведите 100 г дрожжей в 10 л воды, добавьте стакан сахара, дайте настояться 3 дня и полейте кусты. Дрожжи активируют почвенные бактерии, и смородина буквально взорвётся ростом!

5. Парниковый эффект для пробуждения почек

После "горячего душа" оберните куст агроволокном на 2-3 дня. Это создаст парниковый эффект и ускорит пробуждение растения.

6. Дёготь против тли

Если на ветках появились вздутия — значит, на кусте галловая тля. Смажьте поражённые места смесью дёгтя и растительного масла (1:3) — вредители сбегут уже через сутки!

7. "Сахарная ловушка" для насекомых

Возьмите пластиковые бутылки, проколите отверстия и наполните их сахарным сиропом. Развесьте их на кустах — разведчики-вредители слетятся на приманку и не смогут вернуться в колонию, прервав цикл размножения.

8. Бархатцы — ночные защитники

Посадите бархатцы или календулу вокруг смородины. Их корни выделяют вещества, подавляющие грибки, а запах отпугивает вредителей.

9. Помидорные листья против огнёвки

Если на смородине завелась огнёвка, разложите под кустами свежие помидорные листья. Алкалоиды в их составе отпугнут бабочек, которые откладывают яйца.

10. Йод для сладких ягод

Как только появятся первые листья, опрыскайте кусты раствором йода (10 капель на ведро воды). Это защитит от мучнистой росы и увеличит сахаристость ягод.

Следуйте этим хитростям — и урожай смородины будет настолько обильным, что ветки придётся подвязывать!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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