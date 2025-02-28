Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный союзник в борьбе с диабетом: его легко найти в магазине
Пень на участке — не приговор: два хитрых способа убрать его без усилий
Ваши права теперь в телефоне — осталось научиться их там быстро находить
Океан, чайки и лодки: эта гавань в Шотландии вскружит вам голову — вот почему сюда едут туристы
Усталость и целлюлит вас покинут: как сделать тело упругим и накаченным?
Подтяжка лица без скальпеля: вся правда о нитевом лифтинге
Штрафы выросли, а россияне разделились на два лагеря — в каком находитесь вы
Замшевой обуви можно вернуть магазинный вид! Вот как легко это сделать
Дачная амнистия: что нужно знать при регистрации дома в СНТ

Как вырастить два урожая редиса за сезон: советы и секреты

3:37
Садоводство » Овощи

Редис — один из самых быстрых и простых в выращивании овощей. Его можно собирать всего через 3-4 недели после посева. Однако, чтобы максимизировать свои усилия и насладиться свежим редисом на протяжении всего сезона, есть способ получить два урожая за один сезон. В этой статье мы расскажем о нескольких простых методах, которые помогут вам достичь этой цели.

Всходы редиса
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Всходы редиса

Выбор сорта

Первый шаг к успешному двойному урожаю — выбор подходящего сорта редиса. Подбирайте раннеспелые сорта, такие как «Саксонский», «Рубин» или «Дачный». Эти сорта созревают быстрее всего и идеальны для первого урожая. Кроме того, можно экспериментировать с различными сортами, чтобы определить, какие из них лучше подходят для вашего региона.

Правильное время посева

Чтобы получить два урожая за сезон, необходимо правильно спланировать время посева семян. Наиболее оптимальный подход — ранняя весна и позднее лето. 

  • Первый посев: вы можете посеять семена редиса, как только почва прогреется до 5-7°C, что зачастую происходит в конце марта или начале апреля. 
  • Второй посев: для второго урожая семена следует сажать во второй половине лета — в конце июля или начале августа. Это позволяет получать редис до наступления холодов, когда редис будет наиболее сладким и нежным.

Метод последовательной посадки

Используйте метод последовательной посадки: не высаживайте все семена одновременно, а разделите их на несколько партий. Например, сажайте редис каждые 2-3 недели в течение всего сезона. Это позволит обеспечивать вам свежий урожай в течение длительного времени.

Условия роста

Чтобы редис рос здоровым и давал обильный урожай, обеспечьте ему правильные условия для роста:

  • Почва: редис предпочитает легкую, рыхлую и хорошо дренированную почву. Добавьте в почву компост, чтобы улучшить её структуру и питание.
  • Полив: регулярный и умеренный полив необходим для равномерного прорастания семян и роста корнеплодов. Следите, чтобы почва не пересыхала, но и не была слишком влажной.
  • Свет: редис любит солнечные места, поэтому выбирайте для него хорошо освещенные участки.

Устойчивость к заболеваниям

К сожалению, редис подвержен некоторым заболеваниям, таким как мучнистая роса. Чтобы избежать этих проблем, не сажайте редис на одном и том же месте несколько лет подряд и соблюдайте севооборот. Кроме того, выбирайте сорта, устойчивые к болезням.

Сбор урожая

Следите за временем сбора редиса. Если вы будете оставлять корнеплоды в земле слишком долго, они могут потерять свою природу и стать горькими. Убирайте редис, когда он достигнет оптимального размера — обычно это 2-4 см в диаметре.

Выращивание двух урожаев редиса за один сезон — это вполне реальная задача, если следовать простым методам и рекомендациям. Правильный выбор сорта, оптимальное время посева, соблюдение условий для роста и регулярный уход помогут вам наслаждаться свежим редисом на протяжении всего сезона. Применяя эти советы, вы сможете порадовать себя и свою семью двумя волнами свежего и полезного редиса!

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. .

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
В США сообщили о произведенном российским танком фуроре
Военные новости
В США сообщили о произведенном российским танком фуроре Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Последние материалы
Как вырастить два урожая редиса за сезон: советы и секреты
Ваши права теперь в телефоне — осталось научиться их там быстро находить
Океан, чайки и лодки: эта гавань в Шотландии вскружит вам голову — вот почему сюда едут туристы
Усталость и целлюлит вас покинут: как сделать тело упругим и накаченным?
Подтяжка лица без скальпеля: вся правда о нитевом лифтинге
Замшевой обуви можно вернуть магазинный вид! Вот как легко это сделать
Штрафы выросли, а россияне разделились на два лагеря — в каком находитесь вы
Дачная амнистия: что нужно знать при регистрации дома в СНТ
Садальский высказался о ДТП с участием Буйнова: пусть спустится на землю
Они тают во рту: гости будут умолять раскрыть рецепт этих кокосовых маффинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.