Подкормка вишни весной: основные рекомендации для садоводов

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весна — это время пробуждения природы, и вишни не исключение. Правильная подкормка ранней весной поможет вашим вишням «проснуться» после зимнего сна, восстановить силы и подготовиться к формированию обильного урожая. В этой статье мы рассмотрим, чем и как подкормить вишню, чтобы она радовала вас вкусными ягодами.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamaravn1973, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вишня Саржента, =вишня сахалинская, сакура (1)

Зачем нужна весенняя подкормка?

Ранней весной вишня начинает активно расти после зимы, что требует от растения значительных запасов питательных веществ. Подкормка помогает:

Стимулировать рост новых побегов и листьев.

Поддержать иммунитет растения, что особенно важно после холодного сезона.

Обеспечить необходимыми микро- и макроэлементами для будущего плодоношения.

Основные виды подкормок

1. Азотные удобрения:

Азот необходим для активного роста вегетативной массы. Рекомендуется использовать аммиачную селитру или карбамид.

Доза: примерно 20-30 граммов на один квадратный метр при корневой подкормке.

2. Фосфорные удобрения:

Фосфор помогает развивать корневую систему и способствует цветению и плодоношению. Подойдет суперфосфат.

Доза: 30-40 граммов на квадратный метр.

3. Калийные удобрения:

Калий способствует укреплению клеточных стенок и повышает устойчивость к болезням. Используйте сульфат калия.

Доза: примерно 20-30 граммов на квадратный метр.

4. Органические удобрения:

Компост или перепревший навоз обогащают почву микроэлементами и улучшают её структуру. Органические удобрения можно применять в виде растворов или мульчирования.

Способ применения: разбросать на площади вокруг ствола и аккуратно заделать в почву.

Как проводить подкормку

1. Выбор времени:

Подкормку лучше всего проводить в начале весны, когда почва начинает оттаивать и температура воздуха стабилизируется выше +5°C.

2. Подготовка почвы:

Перед подкормкой рекомендуется провести рыхление почвы вокруг ствола, чтобы улучшить доступ удобрений к корням.

3. Способы применения:

Корневая подкормка: разбавьте удобрения в воде согласно инструкциям и полейте землю вокруг ствола.

Листовая подкормка: подготовьте раствор из удобрений и опрыскайте листья, однако это стоит делать при отсутствии солнца, чтобы избежать ожогов.

Ранняя весенняя подкормка вишни — это важный шаг для её здоровья и плодородия. Правильный выбор удобрений и время их применения помогут растению «проснуться» и начать активный рост. Не забывайте о том, что баланс питательных веществ и регулярный уход — залог богатого урожая вкусных ягод. Заботьтесь о своих деревьях, и они ответят вам щедростью в виде сладких плодов!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

