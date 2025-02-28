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Обрезка чёрной смородины: простой способ увеличить количество ягод

3:07
Садоводство » Деревья и кустарники

Черная смородина — это одна из наиболее популярных ягодных культур, которую любят за её вкус и пользу. Правильная обрезка кустов смородины может значительно повысить урожайность и качество ягод. 

Зачем обрезать черную смородину?

Обрезка черной смородины помогает:

  • Удалить старые, больные или поврежденные ветви, что способствует улучшению циркуляции воздуха и попаданию света в куст.
  • Стимулировать рост новых побегов, которые будут плодоносить.
  • Сохранить форму куста и облегчить сбор урожая.
  • Увеличить размер ягод — на хорошо обрезанных кустах плоды бывают крупнее.

Оптимальное время для обрезки

Обрезку черной смородины проводят в late winter или early spring, когда растение еще спит. Такой период гарантирует, что молодые побеги не пострадают от нехватки влаги и света.

Пошаговая инструкция по обрезке

1. Подготовка инструментов:

  • Используйте острые и обеззараженные секаторы. Это предотвратит распространение болезней на кустах.

2. Оценка куста:

  • Проверьте, какие ветви нуждаются в обрезке. Обратите внимание на старые, болезненные и пересекающиеся ветви.

3. Удаление старых ветвей:

  • Удалите ветви, которые старше 3-4 лет. Они не будут плодоносить и только забирают ресурсы у более молодых.

4. Скорректируйте форму куста:

  • Оставьте 4-6 основных стеблей (побегов) — именно на них будет формироваться основной урожай. Они должны быть хорошо расположены, чтобы не затенять друг друга.

5. Укоренение и прищипка:

  • На новых побегах (однолетних) прищипните верхушки, чтобы стимулировать боковой рост. Это приведет к большему образованию плодов.

6. Удаление повреждений:

  • Внимательно осмотрите оставшиеся ветви на наличие повреждений или больных участков. Удалите их до здоровой ткани.

7. Финальная проверка:

  • Убедитесь, что куст имеет открытую и легкую форму. Это предотвратит болезни и улучшит доступ света.

Уход за кустами после обрезки

После обрезки важно обеспечить кустам правильный уход:

  • Полив: убедитесь, что растения имеют достаточное количество воды, особенно в период цветения и плодоношения.
  • Удобрение: используйте комплексные удобрения, чтобы поддержать рост новых побегов и ягоды.
  • Мульчирование: слой мульчи поможет удерживать влагу и предотвратить рост сорняков.

Правильная обрезка черной смородины — это ключ к получению двойного урожая. Даже если ваши кусты старые, не отчаивайтесь: обрезка позволит вернуть им силу и повысить урожайность. Следуя описанным этапам, вы сможете создать здоровый и продуктивный куст, который будет радовать вас вкусными ягодами на протяжении многих лет. 

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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