Не выбрасывайте старые губки: они помогут вашим растениям!

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Старая стальная губка больше не пригодна для мытья посуды? Не спешите выбрасывать её! Оказывается, использованные губки могут стать настоящей находкой для ухода за вашими растениями. Не многие об этом знают, но старые губки могут быть переработаны и эффективно использованы в саду.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Стальные губки, незаменимые для поддержания чистоты в ванной и кухне, часто бездумно выбрасываются, когда теряют свою эффективность. Однако, правильно подготовив их, вы сможете дать им вторую жизнь. Они имеют две стороны: абразивную и пористую. Пористая сторона отлично впитывает воду и может удерживать её, что делает губки идеальными для обеспечения контролируемой влажности корней растений.

Чтобы использовать старые губки в саду, просто промойте их уксусом и отправьте на грядки. Их способность удерживать влагу даст вашим растениям дополнительную поддержку, помогая им расти и развиваться. Дайте вашим старым губкам шанс на новую жизнь и сделайте ваши растения еще более здоровыми!