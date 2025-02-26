Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя

Вот некоторые ошибки при выращивании рассады.
Слишком ранний посев
При посадке семян на рассаду необходимо учитывать сроки посева и высадки рассады на постоянное место. Если рассада будет переросшей, ей будет сложнее адаптироваться при высадке.
Посев семян с истёкшим сроком годности
Всегда проверяйте срок годности семян, иначе какие-то могут совсем не войти. Другие будут очень долго прорастать.
Читайте инструкцию на упаковке
Перед посёвом важно ознакомиться с информацией о семенах, указанной на упаковке. Вы узнаете, когда для данного сорта наступит идеальное время для посева и когда они начнут плодоносить.
Использование неподходящего субстрата для компостирования семян
Некоторые люди предполагают, что можно использовать почву с грядки. Однако эта почва может содержать вредителей и болезни, к тому же она слишком тяжёлая и почти не содержит питательных веществ
Недостаток света
Стройная вытянувшаяся рассада является результатом плохого освещения. Бедняги изо всех сил тянутся вверх, чтобы получить больше света. Молодым растениям овощей требуется 12-18 часов света. Поэтому нужно использовать фитолампы, советует dumazahrada.cz.
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