Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вот некоторые ошибки при выращивании рассады.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Слишком ранний посев

При посадке семян на рассаду необходимо учитывать сроки посева и высадки рассады на постоянное место. Если рассада будет переросшей, ей будет сложнее адаптироваться при высадке.

Посев семян с истёкшим сроком годности

Всегда проверяйте срок годности семян, иначе какие-то могут совсем не войти. Другие будут очень долго прорастать.

Читайте инструкцию на упаковке

Перед посёвом важно ознакомиться с информацией о семенах, указанной на упаковке. Вы узнаете, когда для данного сорта наступит идеальное время для посева и когда они начнут плодоносить.

Использование неподходящего субстрата для компостирования семян

Некоторые люди предполагают, что можно использовать почву с грядки. Однако эта почва может содержать вредителей и болезни, к тому же она слишком тяжёлая и почти не содержит питательных веществ

Недостаток света

Стройная вытянувшаяся рассада является результатом плохого освещения. Бедняги изо всех сил тянутся вверх, чтобы получить больше света. Молодым растениям овощей требуется 12-18 часов света. Поэтому нужно использовать фитолампы, советует dumazahrada.cz.