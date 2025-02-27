Забытый метод посадки картофеля утроит урожай

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый садовод должен знать о древнем методе посадки картофеля, который может трижды увеличить урожай. Этот прием, называемый «двойные ямки», гарантирует значительное улучшение результатов при выращивании этой популярной культуры.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

По методике, предложенной агрономами, ямки нужно копать на расстоянии 50 см друг от друга, помещая в каждую из них по две клубни разных сортов: ранние и поздние. Это создает симбиоз, при котором корни растений переплетаются. Ранний сорт приносит плоды в июле, в то время как поздний использует освобождаемое пространство для роста.

Среди идеальных пар сортов — «Ред Скарлет» (ранний) с «Лорхом» (поздний) или «Жуковский» с «Пикасо». Использование таких комбинаций не только улучшает урожай, но и защищает поздние сорта от колорадского жука, пик активности которого совпадает с цветением ранних.

Кроме того, осенью верхушки бобовых растений, таких как горох и фасоль, закапываются в почву, обогащая ее азотом и создавая резерв питательных веществ для будущего сезона. Опыт советских колхозов 70-х годов показывает, что урожай картофеля порой превышал 500 килограммов на сто квадратных метров.

В отличие от этого, традиционный метод посадки картофеля включает перекопку земли осенью, добавление удобрений, таких как навоз и зола, и глубокое рыхление весной, что позволяет почве дольше сохранять влагу. Однако традиционный метод имеет свои недостатки, такие как необходимость учета характеристик почвы и затраты на труд при густой посадке.

Несмотря на некоторые риски, связанные с использованием старинного метода, лучший урожай ждет тех, кто готов экспериментировать и применять новые старые технологии в своих садах.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

