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Томаты против фитофторы: три устойчивых сорта для вашего сада

2:11
Садоводство » Советы

Фитофтора — это одно из самых опасных заболеваний для томатов, которое может привести к массовой потере урожая. Из-за постоянной угрозы этой болезни дачники и огородники начинают искать устойчивые сорта, которые смогут противостоять фитофторозу. 

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Томат "Розовый Фламинго"

Розовый Фламинго — это среднеранний сорт, который отличается не только своей устойчивостью к фитофторе, но и ярким вкусом. Плоды этого сорта имеют розоватую окраску и сладкий привкус, что делает их идеальными для приготовления салатов и соусов.

Преимущества:

  • Высокая устойчивость к фитофторозу.
  • Отличный вкус и аромат.
  • Хорошая урожайность — до 5-7 кг с одного растения.

Томат "Астраханский"

Астраханский — это сорт, известный своей высокой устойчивостью к различным болезням, включая фитофтороз. Плоды этого сорта имеют округлую форму и яркий красный цвет. Он прекрасно подходит как для свежего употребления, так и для консервирования.

Преимущества:

  • Устойчив к фитофторе и другим заболеваниям.
  • Плоды крупные, мясистые и хорошо хранятся.
  • Хорошая урожайность и раннее созревание — в среднем 90–100 дней от всходов до сбора.

Томат "Багира"

Сорт Багира — это индетерминантный томат, который вне зависимости от условий выращивания показывает отличные результаты. Этот сорт славится своей стойкостью к фитофторе и низким требованиям к уходу. Плоды у Багиры имеют вытянутую форму и яркий красный цвет.

Преимущества:

  • Высокая урожайность — до 9-10 кг с одного куста.
  • Устойчив к фитофторозу и другим болезням.
  • Характеризуется ранним созреванием и хорошими вкусовыми качествами.

При выборе сортов томатов для вашего огорода учитывать их устойчивость к фитофторе — это разумный подход, особенно в условиях, когда заболевание распространено. Сорта "Розовый Фламинго," "Астраханский" и "Багира" являются отличными примерами томатов, которые способны выдержать фитофтороз и подарить вам богатый урожай. Выбирайте стойкие сорта и радуйтесь выращиванию здоровых и вкусных томатов!

Уточнения

Фитофтора — род грибоподобных страменопил из отдела оомицетов. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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