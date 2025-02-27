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Тля, клещ и белокрылка открыли дачный сезон раньше вас — срочно выгоняем незваных гостей

4:13
Садоводство

Весна и осень — это не только время активной работы в теплице, но и период, когда вредители особенно опасны. Тля, паутинный клещ, белокрылка, слизни и другие насекомые могут полностью уничтожить урожай, если не принять меры. Разбираемся, чем и как обрабатывать теплицу, чтобы защитить растения и не оставить вредителям ни одного шанса.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Когда лучше проводить обработку теплицы

Обработки проводят дважды в год — после уборки урожая осенью и перед посадкой весной.

  • Весенняя обработка (март-апрель) проводится, когда температура воздуха поднимается выше +10°C, но до высадки растений.
  • Осенняя обработка (сентябрь-октябрь) — после сбора урожая, но до наступления морозов, при температуре не ниже +5°C.

Если растения летом пострадали от вредителей, допускается дополнительная обработка биопрепаратами, но без применения химии.

Какие вредители прячутся в теплице

  • Тля — ослабляет растения, высасывая соки, переносит вирусы.
  • Паутинный клещ — появляется на нижней стороне листьев, оставляя паутину и высушивая растения.
  • Белокрылка — её личинки питаются соками растений, вызывая их пожелтение.
  • Слизни и улитки — уничтожают листья и плоды, оставляя за собой следы слизи.
  • Медведка — подкапывает корни растений, лишая их питания.
  • Проволочники — личинки жуков-щелкунов, которые поражают стебли и корни.
  • Нематоды — микроскопические черви, паразитирующие на корнях растений.

Чем обработать теплицу от вредителей

1. Химические инсектициды

Они быстро и эффективно уничтожают вредителей, но требуют строгого соблюдения дозировок и сроков ожидания.

  • Актара — помогает против белокрылки, трипсов, тли.
  • Карбофос — защищает от тли, клещей, пилильщиков.
  • Фуфанон — эффективен против паутинного клеща, белокрылки и совки.

При использовании химических препаратов необходимо надевать перчатки, защитные очки и респиратор. Обработку проводят в сухую, безветренную погоду.

2. Биопрепараты

Они действуют мягче, чем химия, не вредят растениям, полезным насекомым и почве.

  • Фитоверм — уничтожает клещей, тлю, трипсов.
  • Битоксибациллин — борется с гусеницами и бабочками.
  • Немабакт — помогает от медведки и проволочников.

Эти препараты работают только при температуре выше +12°C, поэтому их лучше применять весной или в тёплую осень.

3. Народные средства

Если вредителей немного, можно использовать более безопасные, но менее радикальные методы.

  • Настой табака - 400 г табачной пыли на 10 л воды, настаивать сутки, добавить 40 г мыла.
  • Чесночный настой - 500 г чеснока на 3 л воды, настоять 5 дней, затем разбавить 60 мл настоя на 10 л воды.
  • Луковый отвар - 200 г шелухи прокипятить в 2 л воды, настоять 4 часа, разбавить водой 1:2.
  • Марганцовка - 1 г на 10 л воды, используется для обеззараживания почвы.

Как правильно обработать теплицу

  1. Очистить теплицу от мусора и остатков растений. Это поможет убрать места зимовки вредителей.
  2. Перекопать почву, чтобы уничтожить личинки насекомых.
  3. Обработать стены и грунт выбранным средством.
  4. Закрыть теплицу на сутки, затем проветрить.

Если в теплице есть металлические конструкции, их можно дополнительно обработать антикоррозийными средствами.

Как правильно ухаживать за теплицей из поликарбоната

Для поликарбонатных теплиц не подходят агрессивные химические средства, поэтому лучше использовать мыльный раствор, марганцовку или биопрепараты. Очистку проводят мягкой губкой, чтобы не повредить покрытие.

Уточнения

Тли — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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